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10:27 (мск), источник: Чемпионат.com

«Юность» останется фарм-клубом минского «Динамо»

Хоккейный клуб «Юность» останется фарм-клубом минского «Динамо», сообщил спортивный директор «Юности» Алексей Торбин.

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«Сотрудничество продолжится. Здесь мы и “Динамо” работаем в общем направлении. В основном к нам приходят игроки из минского “Динамо”, которые являются воспитанниками “Юности”, чьи права по чемпионату Беларуси принадлежат нам. Поэтому это логично, что мы сотрудничаем с минским “Динамо”, поскольку они не могут отправлять наших хоккеистов в другие клубы», — цитирует Торбина «Белорусский хоккей» со ссылкой на телеканал «Беларусь 5».

Напомним, в прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги минское «Динамо» стало худшей командой лиги, набрав лишь 39 очков в 62 матчах.

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