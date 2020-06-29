Защитник Ник Бэйлен согласовал новый контракт с «Трактором»
Защитник Ник Бэйлен согласовал новые условия контракта с челябинским «Трактором», сообщается на сайте хоккейного клуба.
Защитник Ник Бэйлен согласовал новые условия контракта с челябинским «Трактором», сообщается на сайте хоккейного клуба.
Новое соглашение с 30-летним игроком рассчитано на три сезона. Прошлый контракт Бэйлена c «Трактором» действовал до конца сезона-2020/21. За «чёрно-белых» защитник выступает с 2017 года. Всего он провел за «Трактор» 174 матча и набрал 89 очков (32+57).
«Ник — один из лучших атакующих защитников КХЛ с правым хватом, это одна из самых дефицитных позиций в хоккее, — сказал спортивный директор “Трактора” Роман Беляев. — В большинстве Бэйлен является ключевым игроком, у него сильный и точный бросок, он хорошо читает игру, ведёт её с помощью паса и способен создавать остроту в зоне атаки. Очень важный фактор, что Ник не является легионером, это увеличивает его стоимость на рынке. Несколько
«Я очень рад, поскольку мы с “Трактором” достигли договоренности о том, что я буду играть за команду еще два года, — сказал Бэйлен. — Соглашение будет подписано, когда я приеду в Россию. Моя жена и я очень рады тому, что остаемся в Челябинске и в клубе на этот сезон и еще два последующих. Нам с женой нравится город, нравятся болельщики и всё в Челябинске! Скоро увидимся».