Текущие события
Хоккей. НХЛ
12.03
Чикаго Блэкхокс
Сан-Хосе Шаркс
62
Хоккей. НХЛ
12.03
Эдмонтон Ойлерз
Виннипег Джетс
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Колорадо Эвеланш
Нью-Йорк Рейнджерс
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
12.03
Анахайм Дакс
Сент-Луис Блюз
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Лос-Анджелес Кингз
Оттава Сенаторз
32
Хоккей. КХЛ
12.03
Спартак
ХК Динамо
ОТ
23
Все события
Фоторепортажи
11Фанаты «Ливерпуля» отмечают первый чемпионский титул за 30 лет
10«Реал» победил «Валенсию»
17:04 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Защитник Ник Бэйлен согласовал новый контракт с «Трактором»

Защитник Ник Бэйлен согласовал новые условия контракта с челябинским «Трактором», сообщается на сайте хоккейного клуба.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Новое соглашение с 30-летним игроком рассчитано на три сезона. Прошлый контракт Бэйлена c «Трактором» действовал до конца сезона-2020/21. За «чёрно-белых» защитник выступает с 2017 года. Всего он провел за «Трактор» 174 матча и набрал 89 очков (32+57).

«Ник — один из лучших атакующих защитников КХЛ с правым хватом, это одна из самых дефицитных позиций в хоккее, — сказал спортивный директор “Трактора” Роман Беляев. — В большинстве Бэйлен является ключевым игроком, у него сильный и точный бросок, он хорошо читает игру, ведёт её с помощью паса и способен создавать остроту в зоне атаки. Очень важный фактор, что Ник не является легионером, это увеличивает его стоимость на рынке. Несколько топ-клубов обращались к нам, и нашей задачей было договориться с ним, не допустить его выхода на рынок свободных агентов в следующее межсезонье. Мы понимали, что если бы мы потеряли этого хоккеиста, то сразу бы стали искать игрока похожего на него, но скорее всего это обошлось бы гораздо дороже».

«Я очень рад, поскольку мы с “Трактором” достигли договоренности о том, что я буду играть за команду еще два года, — сказал Бэйлен. — Соглашение будет подписано, когда я приеду в Россию. Моя жена и я очень рады тому, что остаемся в Челябинске и в клубе на этот сезон и еще два последующих. Нам с женой нравится город, нравятся болельщики и всё в Челябинске! Скоро увидимся».

Трактор
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
 'Лучшее решение в моей жизни': она бросила автоспорт ради съемок в порно
У нее было все - ум, красота и медали, но эта страсть ее сгубила
Как вносили поправки в главный закон российского футбола
СМИ: Тренер ФК «Барселона» покинет команду по окончании сезона
Исполнилось 100 лет названию клуба «Реал Мадрид»
Последний шанс: оставит ли Тедеско Гулиева в «Спартаке»
Олимпиада в Токио может не состояться из-за протестов жителей
«Оренбург» и «Динамо» ожидают предписаний Роспотребнадзора
Журналист: «Юве» имени Сарри родится только после ухода Роналду
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь