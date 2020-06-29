Защитник Ник Бэйлен согласовал новый контракт с «Трактором»

«Ник — один из лучших атакующих защитников КХЛ с правым хватом, это одна из самых дефицитных позиций в хоккее, — сказал спортивный директор “Трактора” Роман Беляев. — В большинстве Бэйлен является ключевым игроком, у него сильный и точный бросок, он хорошо читает игру, ведёт её с помощью паса и способен создавать остроту в зоне атаки. Очень важный фактор, что Ник не является легионером, это увеличивает его стоимость на рынке. Несколько топ-клубов обращались к нам, и нашей задачей было договориться с ним, не допустить его выхода на рынок свободных агентов в следующее межсезонье. Мы понимали, что если бы мы потеряли этого хоккеиста, то сразу бы стали искать игрока похожего на него, но скорее всего это обошлось бы гораздо дороже».