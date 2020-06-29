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16:59 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Вратарь молодежной сборной Белоруссии пополнил состав минского «Динамо»

Вратарь молодежной сборной Белоруссии по хоккею Алексей Колосов подписал двусторонний контракт с минским «Динамо» на два года, сообщается на сайте клуба.

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Колосов — воспитанник СДЮШОР БФСО «Динамо». Голкипер выступал на юниорском чемпионате мира в составе сборной Белоруссии до 18 лет в сезоне-2018/19. В прошедшем сезоне он играл на домашнем молодежном чемпионате мира в дивизионе 1А (три матча, 93% отражённых бросков).

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