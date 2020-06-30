Защитник Илья Соловьев подписал контракт с ХК «Динамо-Минск»

Илья Соловьев в составе сборной Беларуси U-18 выступал на юниорском чемпионате мира в 2018 году. Тогда белорусы сумели выйти в четвертьфинал, где уступили будущим победителям турнира финнам. В сезоне 2018/2019 Илья Соловьев принял участие в молодежном и взрослом мировом форуме. В составе национальной сборной Беларуси он отправился в Нур-Султан, где провел пять матчей и помог белорусам вернуться в элиту.