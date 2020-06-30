Текущие события
Хоккей. НХЛ
12.03
Чикаго Блэкхокс
Сан-Хосе Шаркс
62
Хоккей. НХЛ
12.03
Эдмонтон Ойлерз
Виннипег Джетс
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Колорадо Эвеланш
Нью-Йорк Рейнджерс
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
12.03
Анахайм Дакс
Сент-Луис Блюз
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Лос-Анджелес Кингз
Оттава Сенаторз
32
Хоккей. КХЛ
12.03
Спартак
ХК Динамо
ОТ
23
Все события
Фоторепортажи
8«Спартак» сыграл вничью с «Уфой»
11Фанаты «Ливерпуля» отмечают первый чемпионский титул за 30 лет
15:31 (мск), источник: БЕЛТА

Защитник Илья Соловьев подписал контракт с ХК «Динамо-Минск»

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Защитник Илья Соловьев подписал контракт с хоккейным клубом «Динамо-Минск». Срок соглашения рассчитан на один год, сообщили БЕЛТА в пресс-службе «зубров».

Наверх

Илья Соловьев в составе сборной Беларуси U-18 выступал на юниорском чемпионате мира в 2018 году. Тогда белорусы сумели выйти в четвертьфинал, где уступили будущим победителям турнира финнам. В сезоне 2018/2019 Илья Соловьев принял участие в молодежном и взрослом мировом форуме. В составе национальной сборной Беларуси он отправился в Нур-Султан, где провел пять матчей и помог белорусам вернуться в элиту.

Сезон 2019/2020 Илья Соловьев играл в юниорской лиге OHL в составе «Сагино Спирит». В 53 матчах защитник набрал 40 очков.

Кроме того, в декабре 2019 года Илья Соловьев выступал на домашнем молодежном чемпионате мира в дивизионе 1А, где сыграл в пяти матчах и набрал три очка. Хоккеист был признан лучшим в составе сборной Беларуси, а также лучшим защитником турнира.

Динамо Мн
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
 Гороскоп на май 2020
Супруга музыканта Dr. Dre подала на развод после 24 лет брака
Главное дерби страны: ЦСКА и «Спартак» сыграют в рамках РПЛ
«Чемпионат»: «Химки» по-прежнему могут попасть в РПЛ
Экс-голкипер сборной Аргентины: Я бы посадил Месси в запас
Стал известен результат теста Евгении Медведевой на коронавирус
Ефимова показала новое фото в купальнике
«Локомотив» выступил против съемок фильма о катастрофе 2011 года
АЕК Массимо Каррера выкупил права на полузащитника из клуба РПЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь