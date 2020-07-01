Текущие события
Хоккей. НХЛ
12.03
Чикаго Блэкхокс
Сан-Хосе Шаркс
62
Хоккей. НХЛ
12.03
Эдмонтон Ойлерз
Виннипег Джетс
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Колорадо Эвеланш
Нью-Йорк Рейнджерс
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
12.03
Анахайм Дакс
Сент-Луис Блюз
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Лос-Анджелес Кингз
Оттава Сенаторз
32
Хоккей. КХЛ
12.03
Спартак
ХК Динамо
ОТ
23
Все события
Фоторепортажи
12Девушки с овальным мячом из СССР: красота и мощь
8«Спартак» сыграл вничью с «Уфой»
12:38 (мск), источник: Vesti.kz

Угроза от двухметрового защитника «Барыса». Кто должен прибавить в новом сезоне КХЛ

Шведский защитник «Барыса» Виктор Сведберг может в следующем сезоне выдать лучшее свое выступление в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Двухметровый хоккеист был результативен в АХЛ, но в КХЛ за два неполных турнира едва преодолел отметку в десять баллов за результативность. Подробнее об игроке, которому доверял Андрей Скабелка, в материале корреспондента Vesti.kz.

Наверх

29-летний защитник пришел в «Барыс» по ходу сезона-2018/2019 и завершил состязание с 11 (3+8) очками в 41 матче. В среднем Сведберг проводил на льду около 22 минут, уступив только Даррену Дицу с Кевином Даллмэном. Ожидалось, что во втором сезоне шведский защитник сыграет еще сильнее, а также выйдет на лед в свитере сборной Казахстана.

Этого не произошло. Травма выбила Сведберга с сентября по февраль, а свое обычное игровое время хоккеист начал получать только к играм плей-офф. В итоге всего 15 проведенных игр и три голевые передачи. По проведенным минутам в среднем за матч швед уступает только Дицу, Атте Охтамаа и Джесси Блэкеру.

В новом сезоне Сведберг должен закрепиться в топ-4 среди игроков обороны, и если играть не в паре с Дицем, то во второй паре точно. Двухметровый защитник с весом свыше ста килограммов должен быть угрозой для любого соперника. В АХЛ за пять сезонов Сведберг практически не опускался ниже десяти очков за сезон, а в финальном набрал 29 (6+23) баллов. Повторит ли это он в КХЛ?

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, в начале июля клубы системы «Барыса» приступают к официальным тренировкам, а основной состав — с 15 числа. Новый главный тренер Юрий Михайлис рассказал, что будет просматривать молодых игроков, и кого-то из них мы увидим в заявке «Барыса».

Читайте также
Барыс
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
Опасны с Бойдом. Несколько опытных игроков, которые усилили бы не только "Барыс" в КХЛ
«Зенит» вырвал победу на 91-й минуте! Спас шикарный удар Ригони
Тренер Петра Яна пообещал нокаутировать бывшего чемпиона UFC
СМИ: Игроки НХЛ смогут принять участие в ОИ 2022 и 2026 годов
Черчесов допустил возвращение Акинфеева в сборную России
Фьюри обвиняют в подлом поступке во время боя с Уайлдером
Судья Федотов: Пусть Джикия лучше тренируется
Непобежденный боксер умер в 21 год
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь