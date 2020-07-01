Угроза от двухметрового защитника «Барыса». Кто должен прибавить в новом сезоне КХЛ

29-летний защитник пришел в «Барыс» по ходу сезона-2018/2019 и завершил состязание с 11 (3+8) очками в 41 матче. В среднем Сведберг проводил на льду около 22 минут, уступив только Даррену Дицу с Кевином Даллмэном. Ожидалось, что во втором сезоне шведский защитник сыграет еще сильнее, а также выйдет на лед в свитере сборной Казахстана.

Этого не произошло. Травма выбила Сведберга с сентября по февраль, а свое обычное игровое время хоккеист начал получать только к играм плей-офф. В итоге всего 15 проведенных игр и три голевые передачи. По проведенным минутам в среднем за матч швед уступает только Дицу, Атте Охтамаа и Джесси Блэкеру.

В новом сезоне Сведберг должен закрепиться в топ-4 среди игроков обороны, и если играть не в паре с Дицем, то во второй паре точно. Двухметровый защитник с весом свыше ста килограммов должен быть угрозой для любого соперника. В АХЛ за пять сезонов Сведберг практически не опускался ниже десяти очков за сезон, а в финальном набрал 29 (6+23) баллов. Повторит ли это он в КХЛ?

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