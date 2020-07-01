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14:15 (мск), источник: БЕЛТА

Ворсин: Минское «Динамо» должны развивать отечественные тренеры

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минское «Динамо» должны развивать представители отечественной тренерской школы. Такое мнение высказал сегодня на отчетной конференции Белоруской федерации хоккея государственный тренер Беларуси Евгений Ворсин, передает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

«За выступление “Динамо” сегодня отвечают в основном иностранные специалисты — американцы, канадцы. При этом результаты говорят, что они не в должной мере отрабатывают свои контракты. Флагман белорусского хоккея находится в нижней части турнирной таблицы. У иностранных тренеров нет цели использовать в своей работе молодежь. Убежден, что наш проект должны помогать развивать белорусские тренеры, успешно работающие в других клубах, в том числе КХЛ. Мы не зря признаем их лучшими по итогам года. В этом вопросе должен быть единый подход у ФХБ, Министерства спорта и туризма и руководства “Динамо”», — отметил он.

Евгений Ворсин также напомнил, что в составе минчан играет более десятка хоккеистов, которым предстоит выступать в составе сборной Беларуси на чемпионате мира-2021 в Минске и Риге. Также динамовцы, по мнению специалиста, будут играть решающую роль и в борьбе за олимпийские лицензии на Игры-2022 в Пекине.

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