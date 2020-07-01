Ворсин: Минское «Динамо» должны развивать отечественные тренеры

«За выступление “Динамо” сегодня отвечают в основном иностранные специалисты — американцы, канадцы. При этом результаты говорят, что они не в должной мере отрабатывают свои контракты. Флагман белорусского хоккея находится в нижней части турнирной таблицы. У иностранных тренеров нет цели использовать в своей работе молодежь. Убежден, что наш проект должны помогать развивать белорусские тренеры, успешно работающие в других клубах, в том числе КХЛ. Мы не зря признаем их лучшими по итогам года. В этом вопросе должен быть единый подход у ФХБ, Министерства спорта и туризма и руководства “Динамо”», — отметил он.