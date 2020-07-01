Трое иностранных хоккеистов «Автомобилиста» прибудут в Екатеринбург к 9 июля

Ранее в пресс-службе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сообщили ТАСС, что КХЛ отправила в Минспорт списки иностранных игроков и тренеров, которые на данный момент находятся за границей. Клубы имеют право начать сборы с 13 июля, иностранные игроки смогут приступить к тренировкам только после двухнедельного карантина.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--c642a53cefba83674aa0" data-vnd="c642a53cefba83674aa0" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=c642a53cefba83674aa0" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Часть иностранцев, у кого остались визы с прошлого года, прибывают в Екатеринбург 9 июля. Это Брукс Мэйсек, Питер Холланд, Джефф Плэтт и Герман Титов. По остальным мы ждем разрешения на работу и оформления въездной визы, потому что постановление правительства вышло только 25 июня и мы находимся в процессе ожидания. Как только все документальные формальности будут исполнены, сможем получить “зеленый свет”», — сказал Рябков.

Главным тренером «Автомобилиста» является канадец Билл Питерс, о соглашении с которым было объявлено в середине апреля. В тренерский штаб команды вошел его соотечественник Пери Пенн. Из иностранных игроков в составе «Автомобилиста» также есть защитник Чарльз Геноуэй (Канада), вратарь Якуб Коварж (Чехия) и нападающий Дэйв Секстон (США).