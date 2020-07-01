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15:29 (мск), источник: ТАСС

Трое иностранных хоккеистов «Автомобилиста» прибудут в Екатеринбург к 9 июля

МОСКВА, 1 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Три иностранных хоккеиста «Автомобилиста», а также проживавший в Канаде тренер Герман Титов прибудут в Екатеринбург 9 июля. Об этом ТАСС рассказал директор клуба Максим Рябков.

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Ранее в пресс-службе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сообщили ТАСС, что КХЛ отправила в Минспорт списки иностранных игроков и тренеров, которые на данный момент находятся за границей. Клубы имеют право начать сборы с 13 июля, иностранные игроки смогут приступить к тренировкам только после двухнедельного карантина.

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«Часть иностранцев, у кого остались визы с прошлого года, прибывают в Екатеринбург 9 июля. Это Брукс Мэйсек, Питер Холланд, Джефф Плэтт и Герман Титов. По остальным мы ждем разрешения на работу и оформления въездной визы, потому что постановление правительства вышло только 25 июня и мы находимся в процессе ожидания. Как только все документальные формальности будут исполнены, сможем получить “зеленый свет”», — сказал Рябков.

Главным тренером «Автомобилиста» является канадец Билл Питерс, о соглашении с которым было объявлено в середине апреля. В тренерский штаб команды вошел его соотечественник Пери Пенн. Из иностранных игроков в составе «Автомобилиста» также есть защитник Чарльз Геноуэй (Канада), вратарь Якуб Коварж (Чехия) и нападающий Дэйв Секстон (США).

Согласно распоряжению правительства РФ от 25 июня, высококвалифицированным иностранным специалистам, имеющим разрешение на работу в России, будет разрешено однократно въехать в Россию на основании особого списка. Работник обязательно должны предоставить пункт пропуска, через который он планирует въехать в Россию, и даты прибытия. По распоряжению правительства РФ от 15 мая, иностранные спортсмены и тренеры могут вернуться в Россию при наличии необходимых документов.

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