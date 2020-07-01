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16:35 (мск), источник: Vesti.kz

Мастер голов и передач. Кто должен повести «Барыс» за собой в КХЛ

Шведский форвард «Барыс» Линус Виделль должен стать ключевой фигурой в обновленном составе столичной команды — вместе с клубом нападающий начнет второй сезон в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Некоторые моменты об игроке, которые раздает 20 и более голевых передач за турнир — в материале корреспондента Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

В новом сезоне Виделль начнет десятый сезон в КХЛ: в 433 встречах он набрал 274 (97+177) очка. Начал с «Югры» из Ханты-Мансийска, а наивысшего результата добился в рижском «Динамо» (24+24). В последние шесть сезонов Виделль меньше двух десятков голевых не раздает:

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«Динамо» Рига — 2014/2015 — 34 (10+24) очка;.

«Торпедо» — 2015/2016 — 33 (10+23) очка;.

«Куньлунь» — 2016/2017 — 32 (10+22) очка;.

«Трактор» — 2017/2018 — 34 (11+23) очка;.

«Динамо» Рига — 2018/2019 — 48 (24+24) очков;.

«Барыс» — 2019/2020 — 34 (11+23) очка;.

Не забивает он и меньше десяти шайб за сезон. Можно ожидать, что в полноценном сезоне, который стартует в сентябре, Виделль превзойдет свои прошлосезонные показатели. Во-первых, у него будет много игрового времени. Во-вторых, он будет в первой тройке нападения столичного клуба.

Игровая форма и мотивация шведского бомбардира станут определяющим моментом для успешного казахстанского клуба. И чем быстрее трио Виделля с Якобом Лильей и Мэттом Фрэттином найдет общий язык, тем сильнее начнет «Барыс» в КХЛ с Юрием Михайлисом.

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Напомним, следующий регулярный чемпионат в КХЛ должен стартовать в сентябре, а подготовку к сезону «Барыс» начнет в середине июля. Еще одним новобранцем столичного клуба может стать обладатель Кубка Гагарина Иржи Секач.

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