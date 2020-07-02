Тяжеловесы и «старички». Все самое интересное о хоккеистах «Барыса»

Классификация может измениться, ведь по ходу сезона к основе «Барыса» добавятся молодые игроки из системы клуба или новички. Также информация может обновиться после предсезонных тестов — в июле хоккеисты приступят к тренировкам. Сейчас же ситуация следующая:

Возрастные.

1. Хенрик Карлссон — 36 лет;

2. Линус Виделль — 35 лет;

3. Роман Старченко — 34 года;

4. Мэтт Фрэттин — 32 года;

5. Леонид Метальников — 30 лет.

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Молодые.

1. Максим Мусоров — 19 лет;

2. Валерий Орехов — 20 лет;

3−5. Саян Данияр, Самат Данияр и Иван Верещагин — по 21 году.

Высокие.

1. Виктор Сведберг — 201 сантиметр;

2. Хенрик Карлссон — 199 сантиметров;

3. Никита Клещенко — 198 сантиметров;

4. Дмитрий Шевченко — 195 сантиметров;

5. Линус Виделль — 192 сантиметра.

Невысокие.

1−3. Иван Верещагин, Кертис Волк и Никита Михайлис — по 175 сантиметров;

4. Егор Петухов — 177 сантиметров;

5. Роман Старченко — 178 сантиметров.

Тяжеловесы.

1. Виктор Сведберг — 106 килограммов;

2. Дмитрий Шевченко — 101 килограмм;

3−4. Хенрик Карлссон и Линус Виделль — по 99 килограммов;

5. Мэтт Фрэттин — 93 килограмма.

Легковесы.

1. Самат Данияр — 70 килограммов;

2−3. Саян Данияр и Никита Михайлис — по 72 килограмма;

4. Иван Верещагин — 74 килограмма;

5−6. Кертис Волк и Егор Петухов — по 77 килограммов.