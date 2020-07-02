«Барыс» лишили обладателя Кубка Гагарина

30 июня агентство «Р-Спорт» сообщило, Секач может быть обменян в казахстанский клуб или минское «Динамо». Но, по информации источника, форвард точно не окажется в одном из этих клубов.

«“Барыс”, например, подписал контракт с зарплатой в 25 миллионов рублей с форвардом “Коламбуса” Якобом Лильей. Вернувшийся после сезона в “Ак Барсе” нападающий Мэтт Фрэттин подписан на чуть большие деньги — около 30 миллионов рублей в год. И 60 миллионов рублей на зарплату Секачу просто нет. Да, есть получающий 75 миллионов рублей в год защитник Даррен Диц, но это исключение, да и подписан этот контракт был, когда бюджет у “Барыса” был существенно больше», — пишет издание.

Отмечается, что Секач покинет ЦСКА. Его контракт на 60 миллионов рублей действует до конца сезона-2020/21, но армейцы не готовы платить игроку такую зарплату. Форварду предлагали пойти на понижение и подписать новый контракт с зарплатой 45 миллионов рублей год, но игрок отказался.

Главным претендентом на Секача остается «Авангард», который прежде должен расстаться со швейцарским нападающим Свеном Андригетто. Тот получает 90 миллионов рублей в год при действующем контракте до конца сезона-2020/21.

При этом сам Секач по ходу прошлого сезона хотел вернуться в «Ак Барс», в составе которого он стал обладателем Кубка Гагарина-2018. Но тогда у казанского клуба уже было шесть легионеров, а в межсезонье «Ак Барс» предпочел взять универсального Стефана да Косту, который был свободным агентом.