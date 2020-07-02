Иностранные хоккеисты «Металлурга» должны прибыть в Магнитогорск 8 июля

Согласно распоряжению правительства РФ от 25 июня, высококвалифицированным иностранным специалистам, имеющим разрешение на работу в России, будет разрешено однократно въехать в Россию на основании особого списка. Работник обязательно должны предоставить пункт пропуска, через который он планирует въехать в Россию, и даты прибытия. По распоряжению правительства РФ от 15 мая, иностранные спортсмены и тренеры могут вернуться в Россию при наличии необходимых документов.
«Мы организовали чартер для возвращения иностранцев, ведем переговоры с “Автомобилистом” и “Трактором”, чтобы доставить и их игроков. 8 июля игроки прилетают в Магнитогорск, и мы закроем их на две недели, — сказал Ласьков. — В Магнитогорске у нас подготовлена комфортабельная база, где иностранцы будут проходить карантин. Это отдельная база для молодых хоккеистов, которая сейчас пустует, где есть тренажерный зал, с ребятами отдельно будет заниматься тренер по физподготовке».
По словам Ласькова, пока виз для въезда в Россию нет у двух финских новичков клуба — форварда Юхо Ламмикко и вратаря Юхо Олкинуоры. «Надеюсь, они успеют сделать визу у себя, так как в Финляндии такой волокиты нет. Мы надеемся, что они прибудут с остальными нашими иностранцами», — отметил он.
В составе «Металлурга» из иностранцев также выступают форварды Тэйлор Бек (Канада), Андрей Нестрашил (Чехия) и Харри Песонен (Финляндия).