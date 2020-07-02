Со Скабелкой или Селиным. С кем оборона «Барыса» показывала лучшие результаты в КХЛ

Источник: РИА "Новости"

В дебютном сезоне турнира казахстанская команда была одной из худших по надежности в обороне (третье место с конца), но вышла в плей-офф. На уровне трех шайб «Барыс» пропускал, когда дважды не смог пробиться в Кубок Гагарина.

Ближе к двум голам были показатели столичного клуба, когда им руководил Скабелка. Третий результат столичный клуб показал не с Ари-Пеккой Селиным, а с другим зарубежным специалистом — Андреем Назаровым (сезон-2014/2015).

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Сезон-2008/2009.

«Барыс» — 3,41 (191 гол в 56 матчах).

Сезон-2009/2010.

«Барыс» — 3,09 (173 гола в 56 матчах).

Сезон-2010/2011.

«Барыс» — 2,81 (152 гола в 54 матчах).

Сезон-2011/2012.

«Барыс» — 2,96 (160 голов в 54 матчах).

Сезон-2012/2013.

«Барыс» — 3,1 (161 гол в 52 матчах).

Сезон-2013/2014.

«Барыс» — 2,91 (157 голов в 54 матчах).

Сезон-2014/2015.

«Барыс» — 2,75 (165 голов в 60 матчах).

Сезон-2015/2016.

«Барыс» — 3,07 (184 гола в 60 матчах).

Сезон-2016/2017.

«Барыс» — 2,78 (167 голов в 60 матчах).

Сезон-2017/2018.

«Барыс» — 2,93 (164 гола в 56 матчах).

Сезон-2018/2019.

«Барыс» — 2,4 (149 голов в 62 матчах).

Сезон-2019/2020.

«Барыс» — 2,21 (137 гол в 62 матчах).