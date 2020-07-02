Агент Саморукова заявил, что хоккеист должен стать игроком ЦСКА в течение недели

Ранее генеральный менеджер «Эдмонтона» Кен Холланд заявил, что следующий сезон 21-летний хоккеист проведет в составе армейцев, после чего вернется в систему североамериканского клуба. Саморуков был выбран «Эдмонтоном» на драфте НХЛ 2017 года под общим 84-м номером, в его активе бронзовые награды молодежного и юниорского чемпионатов мира. Он является воспитанником школы ЦСКА, хоккеист не провел за основную команду ни одной игры, на протяжении трех сезонов он выступал в Хоккейной лиге Онтарио за «Гелф Сторм». В последнем сезоне он играл за фарм-клуб «Эдмонтона» «Бейкерсфилд» в Американской хоккейной лиге, набрал в 47 играх 10 (2 гола + 8 передач) очков.
«По Саморукову ждем официального подтверждения от “Эдмонтона”. Все должно решиться в течение недели», — сказал Исаков.
13 июня Исаков сообщил ТАСС, что ЦСКА ведет переговоры с бывшим нападающим «Вашингтона» Брендоном Лайпсиком. «По Лайпсику ждем, некоторые моменты должны сойтись, чтобы его подписать. По поводу Лайпсика можно пока говорить только об устной договоренности. Юридически еще ничего не закреплено», — пояснил агент игрока.
8 мая «Вашингтон» выставил Лайпсика на драфт отказов за оскорбительные высказывания в адрес женщин и партнеров по команде, которые он сделал в частном групповом чате. Позднее скриншоты с сообщениями из этого чата попали в социальные сети. 26-летний канадский форвард провел в НХЛ 187 матчей, в которых забросил 16 шайб и сделал 43 голевые передачи. До перехода в «Вашингтон» он выступал за «Торонто», «Вегас», «Ванкувер» и «Лос-Анджелес».