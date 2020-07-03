Соперник «Барыса» по КХЛ может пропустить следующий сезон
Подольский «Витязь» может пропустить следующий сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Подольский «Витязь» может пропустить следующий сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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В прошедшем сезоне «Витязь» занял седьмое место в Западной конференции. В первом раунде
В середине июня президент КХЛ Алексей Морозов сообщил, что заявку на участие в следующем чемпионате подали 23 клуба, в том числе и казахстанский «Барыс». По сравнению с прошлым сезоном, в лиге стало на одного участника меньше — еще в марте владивостокский «Адмирал» объявил, что не сможет выступить
Ориентировочный старт нового сезона КХЛ запланирован на 2 сентября. В лиге надеются, что к тому времени на матчи можно будет пускать зрителей.