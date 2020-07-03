Соперник «Барыса» по КХЛ может пропустить следующий сезон

По данным телеграм-канала «Хоккей без зрителей», команда из Московской области столкнулась с серьезными финансовыми проблемами. В клубе не закрыли трехмесячные долги перед игроками и не решили вопрос с оплатой за использование ледового дворца в Подольске.

В прошедшем сезоне «Витязь» занял седьмое место в Западной конференции. В первом раунде плей-офф клуб проиграл санкт-петербургскому СКА с общим счетом 0−4. Сезон КХЛ завершился досрочно из-за пандемии коронавируса.

В середине июня президент КХЛ Алексей Морозов сообщил, что заявку на участие в следующем чемпионате подали 23 клуба, в том числе и казахстанский «Барыс». По сравнению с прошлым сезоном, в лиге стало на одного участника меньше — еще в марте владивостокский «Адмирал» объявил, что не сможет выступить из-за отсутствия финансирования.