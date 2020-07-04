Еще один клуб КХЛ захотел подписать Найджела Доуса
«Ак Барс» стал одним из претендентов на нападающего Найджела Доуса, сообщает «БИЗНЕС Online».
«Ак Барс» стал одним из претендентов на нападающего Найджела Доуса, сообщает «БИЗНЕС Online».
По информации источника, казанский клуб в ближайшее время может осуществить трансфер с участием канадца.
По контракту с «Автомобилистом» Доус получал 150 миллионов рублей в год, но сейчас игрок готов пойти на существенное понижение в зарплате.
Напомним, что
В КХЛ нападаюший выступает с 2011 года и за это время набрал 501 очко, стал шестикратным участником Матча звезд, в сезоне-2017/18 был лучшим снайпером.
В межсезонье слухи отправляли Найджела в СКА, однако этот переход так и не состоялся. Также сообщалось о его возможном возвращении в «Барыс», за который он выступал с 2011 по 2018 год и набрал 376 (217+159) очков в 415 матчах.