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12:58 (мск), источник: Vesti.kz

Еще один клуб КХЛ захотел подписать Найджела Доуса

«Ак Барс» стал одним из претендентов на нападающего Найджела Доуса, сообщает «БИЗНЕС Online».

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Источник: РИА "Новости"

По информации источника, казанский клуб в ближайшее время может осуществить трансфер с участием канадца.

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По контракту с «Автомобилистом» Доус получал 150 миллионов рублей в год, но сейчас игрок готов пойти на существенное понижение в зарплате.

Напомним, что из-за изменения регламента со следующего сезона 35-летний Доус, имеющий казахстанский паспорт, перестанет считаться в КХЛ легионером.

В КХЛ нападаюший выступает с 2011 года и за это время набрал 501 очко, стал шестикратным участником Матча звезд, в сезоне-2017/18 был лучшим снайпером.

В межсезонье слухи отправляли Найджела в СКА, однако этот переход так и не состоялся. Также сообщалось о его возможном возвращении в «Барыс», за который он выступал с 2011 по 2018 год и набрал 376 (217+159) очков в 415 матчах.

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