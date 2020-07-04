Еще один клуб КХЛ захотел подписать Найджела Доуса

Источник: РИА "Новости"

По информации источника, казанский клуб в ближайшее время может осуществить трансфер с участием канадца.

По контракту с «Автомобилистом» Доус получал 150 миллионов рублей в год, но сейчас игрок готов пойти на существенное понижение в зарплате.

Напомним, что из-за изменения регламента со следующего сезона 35-летний Доус, имеющий казахстанский паспорт, перестанет считаться в КХЛ легионером.

В КХЛ нападаюший выступает с 2011 года и за это время набрал 501 очко, стал шестикратным участником Матча звезд, в сезоне-2017/18 был лучшим снайпером.