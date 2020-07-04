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15:07 (мск), источник: Чемпионат.com

Бабаев: Сумма нового контракта Доуса будет гораздо меньше предыдущего

Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего Найджела Доуса, прокомментировал интерес казанского «Ак Барса» к его клиенту.

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Источник: РИА "Новости"

«Интерес со стороны “Ак Барса” есть, но конкретные переговоры пока не начинались. Что касается суммы контракта, то и Найджел, и я прекрасно понимаем, что в нынешние тяжёлые времена она будет гораздо меньше предыдущей», — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Замятиным.

35-летний игрок выступал за казахстанский «Барыс» в КХЛ с 2011 по 2018 год. Выступал за сборную Казахстана. Последние два сезона Доус отыграл за «Автомобилист». В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Доус записал на свой счёт 50 (20+30) очков при показателе полезности «-5» и 13 минутах штрафного времени. Нападающий проводил на площадке 18 минут 14 секунд за матч. В розыгрыше Кубка Гагарина на счету Доуса одна результативная передача при показателе полезности «-2».

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