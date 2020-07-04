Бабаев: Сумма нового контракта Доуса будет гораздо меньше предыдущего

«Интерес со стороны “Ак Барса” есть, но конкретные переговоры пока не начинались. Что касается суммы контракта, то и Найджел, и я прекрасно понимаем, что в нынешние тяжёлые времена она будет гораздо меньше предыдущей», — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Замятиным.