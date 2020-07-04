«Барыс» столкнулся с проблемами и рискует пропустить следующий сезон КХЛ

По информации издания, «Барыс» находится в подвешенном состоянии из-за эпидемии коронавируса в стране, из-за которой нет определенности с тем, когда команда сможет приступить к тренировкам, сможет ли летать на матчи КХЛ и принимать соперников на домашней арене.

Также Metaratings.ru сообщает, что подмосковный «Витязь» имеет серьезные финансовые трудности и проблемы с домашней ареной, а у рижского «Динамо» отсутствуют финансовые гарантии. Таким образом, сразу три клуба рискуют не сыграть в сезоне КХЛ-2020/21.

В сезоне-2019/20, который был прерван из-за коронавируса, «Барыс» стал вторым в Восточной конференции, после чего в 1/8 финала обыграл магнитогорский «Металлург» со счетом 4:1. Четвертьфинальная серия с «Сибирью» так и не началась.

«Витязь» в прошлом сезоне занял седьмое место в Западной конференции, а в 1/8 финала со счетом 0:4 проиграл СКА. Рижское «Динамо» стало вторым с конца клубом в регулярном чемпионате и 11-м в Западной конференции. Хуже латышей выступили лишь одноклубники из Минска.