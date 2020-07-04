«Барыс» столкнулся с проблемами и рискует пропустить следующий сезон КХЛ
Казахстанский «Барыс» может пропустить следующий сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает Metaratings.ru.
Казахстанский «Барыс» может пропустить следующий сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает Metaratings.ru.
По информации издания, «Барыс» находится в подвешенном состоянии
Также Metaratings.ru сообщает, что подмосковный «Витязь» имеет серьезные финансовые трудности и проблемы с домашней ареной, а у рижского «Динамо» отсутствуют финансовые гарантии. Таким образом, сразу три клуба рискуют не сыграть в сезоне КХЛ-2020/21.
В сезоне-2019/20, который был прерван
«Витязь» в прошлом сезоне занял седьмое место в Западной конференции, а в 1/8 финала со счетом 0:4 проиграл СКА. Рижское «Динамо» стало вторым с конца клубом в регулярном чемпионате и 11-м в Западной конференции. Хуже латышей выступили лишь одноклубники из Минска.
Напомним, 2 июля «Барыс» сообщил о переносе предсезонные