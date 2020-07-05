Новичок «Барыса» из НХЛ поделился с фанатами подборкой любимых фильмов
Новичок «Барыса» Якоб Лилья поделился с болельщиками команды подборкой любимых фильмов, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Новичок «Барыса» Якоб Лилья поделился с болельщиками команды подборкой любимых фильмов, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Список форварда сборной Швеции представлен в клубном аккаунте в Instagram. В него вошли такие ленты, как «Троя», «Гладиатор», «Побег из Шоушенка», «Уцелевший» и «13 часов: Тайные солдаты Бенгази».
Напомним, последний сезон Лилья провел в НХЛ, где в 37 матчах за «Коламбус» набрал пять (2+3) очков.