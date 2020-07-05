Русские хоккеисты не хотят возвращаться в СКА. Мальцев едет в Европу из-за нездоровой конкуренции в Питере
В СКА нет места питерским воспитанникам.
В СКА нет места питерским воспитанникам.
«Агент пытается решить вопрос с НХЛ касательно разрешения на игру в Европе. Не знаю, где это будет конкретно. Слышал, что в Швейцарии хороший чемпионат. Точно могу сказать, что не хочу в КХЛ. Тем более права на меня принадлежат СКА, а они опять две команды набрали», — сказал в интервью «Спорт-экспрессу» нападающий Михаил Мальцев.
Мальцев сказал то, что видят все. Весомее его слова становятся по той причине, что Михаил — воспитанник СКА, урожденный петербуржец. Для него эти три буквы не пустой звук, но они же отталкивают нападающего системы «Нью-Джерси Девилз» от возвращения в Россию. По всей видимости, следующий сезон он начнет в одном из европейских чемпионатов.
Собственно, Мальцев и уезжал из СКА
Точно также как Мальцев год назад, в это межсезонье из питерского клуба сбежал другой местный воспитанник — Алексей Мельничук. Мальцев, перестав быть «лимитчиком» по возрасту, оказался в тени тройки Марченко — Морозов — Подколзин. У Мельничука схожая ситуация. Мало того, что он конкурировал со шведом Хелльбрегом и выкупленном у «Витязя» Самоновым, так еще и совсем молодого Аскарова двигали в состав. В нынешнем СКА слишком быстро одни «некстваны» сменяют других.
Боссы СКА любят говорить (и искренне так считают), что служат на благо российского хоккея. Именно этим объясняется массовая закупка прав на игроков, выступающих за океаном. Только этим летом армейцы забронировали Якова Тренина и Владислава Каменева. Но захотят ли они играть за СКА, если
Возможно, все дело в деньгах, и СКА просто не смог себе позволить контракт, который Николаю дал «Металлург». Возможно, Николай не очень хорошо расстался со своим прежним клубом, и имеет место
Стоит отдать должное СКА: армейцы не стали исполнять роль собаки на сене, и отпустили Прохоркина в другой клуб. Пусть и за солидную компенсацию. Почему бы так не поступить с Мальцевым? Или с Егором Рыковым, которого не вызвали в тренировочный лагерь «Рейнджерс». В СКА уже есть семь опытных защитников, и Рыкову попросту нет места в составе. Тогда как в любом середняке КХЛ он мог бы играть в
Весь мир выступает за разумное потребление. Современные люди отказываются от излишков, отдают нуждающимся ненужные вещи, экономят ресурсы и заботятся об экологии. СКА, коллекционируя права на молодых игроков, идет вразрез с этими тенденциями. В Петербурге и правда роскошные условия, в том числе для развития молодежи, но ни одна команда в мире не способна без потерь жонглировать двумя составами.
Дмитрий Ерыкалов