Русские хоккеисты не хотят возвращаться в СКА. Мальцев едет в Европу из-за нездоровой конкуренции в Питере

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«Агент пытается решить вопрос с НХЛ касательно разрешения на игру в Европе. Не знаю, где это будет конкретно. Слышал, что в Швейцарии хороший чемпионат. Точно могу сказать, что не хочу в КХЛ. Тем более права на меня принадлежат СКА, а они опять две команды набрали», — сказал в интервью «Спорт-экспрессу» нападающий Михаил Мальцев.

Мальцев сказал то, что видят все. Весомее его слова становятся по той причине, что Михаил — воспитанник СКА, урожденный петербуржец. Для него эти три буквы не пустой звук, но они же отталкивают нападающего системы «Нью-Джерси Девилз» от возвращения в Россию. По всей видимости, следующий сезон он начнет в одном из европейских чемпионатов.

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Собственно, Мальцев и уезжал из СКА из-за нездоровой конкуренции. Количество игроков на контрактах в питерском клубе зашкаливало, что не позволяло Михаилу развиваться. В минувшем сезоне он не успел дебютировать в НХЛ, но вот парадокс: пробиться в состав «Нью-Джерси» на сегодняшний день все равно проще, чем стать постоянным игроком основы в СКА.

Точно также как Мальцев год назад, в это межсезонье из питерского клуба сбежал другой местный воспитанник — Алексей Мельничук. Мальцев, перестав быть «лимитчиком» по возрасту, оказался в тени тройки Марченко — Морозов — Подколзин. У Мельничука схожая ситуация. Мало того, что он конкурировал со шведом Хелльбрегом и выкупленном у «Витязя» Самоновым, так еще и совсем молодого Аскарова двигали в состав. В нынешнем СКА слишком быстро одни «некстваны» сменяют других.

Боссы СКА любят говорить (и искренне так считают), что служат на благо российского хоккея. Именно этим объясняется массовая закупка прав на игроков, выступающих за океаном. Только этим летом армейцы забронировали Якова Тренина и Владислава Каменева. Но захотят ли они играть за СКА, если что-то пойдет не так с карьерой в Северной Америке? Не имея опыта выступлений за базовый клуб сборной России, они быть может соблазнятся питерской инфраструктурой и бонусом в виде абонемента в национальную команду. Но те, кто уже играли за СКА, возвращаться отчего-то не торопятся.

Мальцев ведь не первый, кто отказался возвращаться. Чуть раньше с верного маршрута Лос-Анджелес — Санкт-Петербург свернул Николай Прохоркин. Он мог бы снова надеть свитер со звездой на груди и жить в красивом европейском городе. Вместо этого Прохоркин выбрал Магнитогорск.

Возможно, все дело в деньгах, и СКА просто не смог себе позволить контракт, который Николаю дал «Металлург». Возможно, Николай не очень хорошо расстался со своим прежним клубом, и имеет место какой-то конфликт. Но что-то нам подсказывает, что центральный нападающий просто не захотел ехать туда, где на его позиции уже есть канадец и два финна.

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Стоит отдать должное СКА: армейцы не стали исполнять роль собаки на сене, и отпустили Прохоркина в другой клуб. Пусть и за солидную компенсацию. Почему бы так не поступить с Мальцевым? Или с Егором Рыковым, которого не вызвали в тренировочный лагерь «Рейнджерс». В СКА уже есть семь опытных защитников, и Рыкову попросту нет места в составе. Тогда как в любом середняке КХЛ он мог бы играть в первой-второй паре и рулить большинством. Что-то нам подсказывает, что если Егор вернется в Россию, то СКА отдаст его в «Сочи». Да только это будет очередная скрытая аренда, в результате которой защитник останется у петербуржцев на коротком поводке.

Весь мир выступает за разумное потребление. Современные люди отказываются от излишков, отдают нуждающимся ненужные вещи, экономят ресурсы и заботятся об экологии. СКА, коллекционируя права на молодых игроков, идет вразрез с этими тенденциями. В Петербурге и правда роскошные условия, в том числе для развития молодежи, но ни одна команда в мире не способна без потерь жонглировать двумя составами. Кто-то неизбежно будет перемолот лопастями системы. Благие намерения по возвращению российских хоккеистов на родину очень просто могут обернуться складированием талантов. Куда больше пользы СКА принесет, если начнет потреблять ровно столько, сколько может переварить. И тогда ни один Мальцев даже не посмотрит в сторону Швейцарии.