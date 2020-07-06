Клуб КХЛ «Ак Барс» активировал опцию продления контракта с главным тренером Квартальновым

В июне 2019 года Квартальнов подписал контракт с «Ак Барсом» на один сезон с возможностью продления еще на год.

«Ак Барс» под руководством Дмитрия Квартальнова показал хороший результат. Мы довольны работой всего тренерского штаба и в спортивной части, и в реализации стратегии клуба по привлечению собственных воспитанников в состав, — сказал Маганов. — Хорошую игру по ходу чемпионатов показывали и клубы системы — «Барс» и «Ирбис», это тоже связано с работой Дмитрия Вячеславовича и его штаба. В этой связи наше трудовое соглашение автоматически продлено на следующий сезон.