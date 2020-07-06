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10:48 (мск), источник: ТАСС

Клуб КХЛ «Ак Барс» активировал опцию продления контракта с главным тренером Квартальновым

МОСКВА, 6 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Казанский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Ак Барс» активировал опцию продления контракта с главным тренером команды Дмитрием Квартальновым. Об этом ТАСС рассказал президент казанского клуба Наиль Маганов.

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Источник: РИА "Новости"

В июне 2019 года Квартальнов подписал контракт с «Ак Барсом» на один сезон с возможностью продления еще на год.

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«Ак Барс» под руководством Дмитрия Квартальнова показал хороший результат. Мы довольны работой всего тренерского штаба и в спортивной части, и в реализации стратегии клуба по привлечению собственных воспитанников в состав, — сказал Маганов. — Хорошую игру по ходу чемпионатов показывали и клубы системы — «Барс» и «Ирбис», это тоже связано с работой Дмитрия Вячеславовича и его штаба. В этой связи наше трудовое соглашение автоматически продлено на следующий сезон.

В прошлом сезоне, досрочно завершенном из-за пандемии коронавируса, «Ак Барс» под руководством Квартальнова занял первое место в турнирной таблице Восточной конференции, а в первом раунде плей-офф обыграл «Нефтехимик» в серии со счетом 4−0.

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