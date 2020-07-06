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12:02 (мск), источник: ТАСС

«Сибантрацит» продолжит финансирование ХК «Сибирь» в полном объеме

НОВОСИБИРСК, 6 июля. /ТАСС/. Угольная компания «Сибантрацит», являющаяся соучредителем новосибирского хоккейного клуба «Сибирь», сохранит финансирование команды в полном объеме после смерти совладельца компании миллиардера Дмитрия Босова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании по итогам встречи губернатора Новосибирской области Андрея Травникова и председателя совета директоров УК «Сибантрацит» Катерины Босов.

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Источник: РИА "Новости"

«Финансирование хоккейного клуба “Сибирь” сохраняется в полном объеме», — уточнили ТАСС в пресс-службе компании.

Согласно сообщению пресс-службы правительства Новосибирской области, в понедельник Травников и Босов обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в экономике и социальной сфере региона. В частности, Травников отметил, что предприятия группы «Сибантрацит» являются крупнейшими налогоплательщиками региона. По его словам, компания развивает проекты в области спорта, образования, здравоохранения.

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«Спасибо, что компания не меняет своих планов в Новосибирской области, намерена и дальше развиваться в соответствии с теми графиками, которые мы ранее обсуждали», — цитирует Травников пресс-служба облправительства.

О компании

Согласно сообщению, «Сибантрацит» оказывает активную поддержку хоккейному клубу и участвует в капитальном ремонте Ледового дворца спорта «Сибирь». С этого года при участии компании на территории Новосибирской области разворачивается программа «Учитель для России». Совместно с правительством области идет работа по улучшению качества образования в ведущих вузах. В мае «Сибантрацит» построил в Искитимском районе мобильный госпиталь для борьбы с коронавирусом.

Группа «Сибантрацит» занимает первое место в мире по производству и экспорту высококачественного антрацита UHG, является крупнейшим в России производителем металлургических углей. В группу входят АО «Сибирский Антрацит» и ООО «Разрез Восточный» (Новосибирская область), а также крупный производитель угля в Кемеровской области ООО «Разрез Кийзасский». В 2018 году объем добычи составил 24,1 млн т, к 2022 году, согласно планам, добыча вырастет до 58 млн т в год. Выручка в 2018 году составила 162,4 млрд руб.

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