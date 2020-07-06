Натурализованный россиянин вспомнил переход в «Барыс» и эмоции от предложения играть за сборную Казахстана

24-летний Шевченко родился в Щекино. Сейчас он — единственный представитель Тульской области в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
В «Барыс» Шевченко перешел в 2017 году в статусе обладателя Кубка Братины. Чемпионом Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) форвард стал в составе «Динамо» из Балашихи, но сразу после финала московское «Динамо» решило расформировать свой фарм-клуб.
По словам Шевченко, единственное конкретное предложение из КХЛ на тот момент было только «Барыса».
«По мне у московского “Динамо” не было конкретики, что мы даем год-два-три, играй за нас, играй за нас. Были разговоры, а время уже поджимало. В “Барысе” мне предложили контракт и конкретное предложение — то, чего не было у “Динамо”. Поэтому я выбрал казахстанский клуб. Именно “Барыс” дал мне дорогу в КХЛ, поэтому я с огромным удовольствием принял предложение играть за сборную Казахстана», — сказал Шевченко.
В прошедшем сезоне Шевченко набрал 14 (4+10) очков в 56 матчах регулярного чемпионата, а в плей-офф провел две игры. Всего в КХЛ на счету форварда 34 (16+18) балла в 171 встрече.
За сборную Казахстана Шевченко выступает с 2018 года. В 2019 году натурализованный россиянин помог национальной команде выиграть домашний чемпионат мира в первом дивизионе и вернуться в элитный дивизион, забросив на турнире в Нур-Султане одну шайбу в пяти матчах.