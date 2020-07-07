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18:07 (мск), источник: ТАСС

Коронавирус у хоккеиста «Северстали» протекает бессимптомно

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Коронавирус у одного из зараженных хоккеистов череповецкой «Северстали» протекает бессимптомно, игрок находится на самоизоляции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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В понедельник в соцсетях появилась информация о том, что тест одного из игроков «Северстали» дал положительный результат на коронавирус. Имя хоккеиста не называется.

«Клуб подтверждает, что у одного из игроков ХК “Северсталь” был обнаружен коронавирус. В данный момент болезнь протекает у хоккеиста бессимптомно, игрок был изолирован. Клуб уведомил Роспотребнадзор, вместе работаем над ситуацией. Все игроки клуба были дополнительно протестированы, результаты анализов дали отрицательный результат», — сообщили в пресс-службе.

«Северсталь» в прошедшем сезоне КХЛ заняла десятое место в Западной конференции и не смогла выйти в плей-офф. Сезон-2020/21 в КХЛ планируется начать 2 сентября.

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