Коронавирус у хоккеиста «Северстали» протекает бессимптомно
МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Коронавирус у одного из зараженных хоккеистов череповецкой «Северстали» протекает бессимптомно, игрок находится на самоизоляции. Об этом ТАСС сообщили в
МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Коронавирус у одного из зараженных хоккеистов череповецкой «Северстали» протекает бессимптомно, игрок находится на самоизоляции. Об этом ТАСС сообщили в
В понедельник в соцсетях появилась информация о том, что тест одного из игроков «Северстали» дал положительный результат на коронавирус. Имя хоккеиста не называется.
«Клуб подтверждает, что у одного из игроков ХК “Северсталь” был обнаружен коронавирус. В данный момент болезнь протекает у хоккеиста бессимптомно, игрок был изолирован. Клуб уведомил Роспотребнадзор, вместе работаем над ситуацией. Все игроки клуба были дополнительно протестированы, результаты анализов дали отрицательный результат», — сообщили в
«Северсталь» в прошедшем сезоне КХЛ заняла десятое место в Западной конференции и не смогла выйти в