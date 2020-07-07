Коронавирус у хоккеиста «Северстали» протекает бессимптомно

В понедельник в соцсетях появилась информация о том, что тест одного из игроков «Северстали» дал положительный результат на коронавирус. Имя хоккеиста не называется.

«Клуб подтверждает, что у одного из игроков ХК “Северсталь” был обнаружен коронавирус. В данный момент болезнь протекает у хоккеиста бессимптомно, игрок был изолирован. Клуб уведомил Роспотребнадзор, вместе работаем над ситуацией. Все игроки клуба были дополнительно протестированы, результаты анализов дали отрицательный результат», — сообщили в пресс-службе.