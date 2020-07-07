180 очков за «Барыс» и Матч звезд КХЛ. Чем запомнился Талгат Жайлауов за 11 сезонов

Нападающий Жайлауов появился в «Барысе» за сезон до вступления в КХЛ и отыграл за столичный клуб 418 встреч, набрав 180 (75+105) очков. В истории клуба за годы участия в Лиге это седьмой результат. Лучшим в плане личных достижений стал сезон-2012/13, когда восьмой номер набрал 33 (16+17) очка.

Новый хоккейный сезон Жайлауов начнет в карагандинской «Сарыарке», но воспитали его в «Торпедо» из Усть-Каменогорска, а одним из самых опасных форвардов страны он стал в «Барысе». Девять победных голов за столичную команду в КХЛ — тому доказательство (седьмой результат в истории клуба).

Почему же Жайлауов достоин внимания? Техничный, быстрый и результативный форвард был востребован практически у всех тренеров, но ему не всегда хватало жесткости. Или агрессии. Это не мешало нападающему быть лицом сборной Казахстана, с которой он выиграл домашние Азиатские игры и участвовал в чемпионатах мира.

Был Жайлауов и участником звездного уик-энда от КХЛ, когда в составе сборной «Востока» победил в конкурсе «Змейка», но главный матч события с «одноклубниками» проиграл «Западу» со счетом 16:18. Напарником на спортивном празднике был Брэндон Боченски, а Жайлауов в матче отметился голом и передачей.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_0274a8ce6285970ee62937375b8e19f6_hd/q482389/04a350471583bf265f2828c334185bf5/4749809262?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В начале декабря 2017 года Жайлауов забил гол магнитогорскому «Металлургу», который стал последним в Лиге для флангового игрока атаки. Практически все свои взятия ворот восьмой номер оформил в равных составах (59 из 75). 15 шайб казахстанец забил во время розыгрыша большинства. По одному голу на его счету в меньшинстве, в овертайме и в буллитной серии.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_7f2098e5b6677fe5c655088ce1cd87d2_hd/q476289/195b35e878b394cc1bbe62bd40c91f2d/4749809246?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Жайлауов еще не покинул хоккей, и мы ему желаем покорить и карагандинских любителей зрелищной игры. За 20-летнюю карьеру форвард имеет трофеи от чемпионата Казахстана до «золота» с чемпионатов мира, но продолжает игру. Жайлауов, как Николай Антропов или Александр Корешков, заслужил, чтобы его игровой номер вывели из клубного оборота. Экс-лидер сборной Казахстана отдал клубу лучшие годы — пора вернуть долг.

В новом клубе Жайлауова встретили как потенциальную угрозу для соперников по ВХЛ. Сам форвард признавался, что может перебраться в Россию, но выбрал «Сарыарку». Карагандинская команда стала третьей для Жайлауова в ВХЛ после «Торпедо» и «Номада».