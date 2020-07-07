180 очков за «Барыс» и Матч звезд КХЛ. Чем запомнился Талгат Жайлауов за 11 сезонов
Сегодня, 7 июля, 35 лет исполнилось
Сегодня, 7 июля, 35 лет исполнилось
Нападающий Жайлауов появился в «Барысе» за сезон до вступления в КХЛ и отыграл за столичный клуб 418 встреч, набрав 180 (75+105) очков. В истории клуба за годы участия в Лиге это седьмой результат. Лучшим в плане личных достижений стал сезон-2012/13, когда восьмой номер набрал 33 (16+17) очка.
Новый хоккейный сезон Жайлауов начнет в карагандинской «Сарыарке», но воспитали его в «Торпедо» из
Почему же Жайлауов достоин внимания? Техничный, быстрый и результативный форвард был востребован практически у всех тренеров, но ему не всегда хватало жесткости. Или агрессии. Это не мешало нападающему быть лицом сборной Казахстана, с которой он выиграл домашние Азиатские игры и участвовал в чемпионатах мира.
Был Жайлауов и участником звездного
В начале декабря 2017 года Жайлауов забил гол магнитогорскому «Металлургу», который стал последним в Лиге для флангового игрока атаки. Практически все свои взятия ворот восьмой номер оформил в равных составах (59 из 75). 15 шайб казахстанец забил во время розыгрыша большинства. По одному голу на его счету в меньшинстве, в овертайме и в буллитной серии.
Жайлауов еще не покинул хоккей, и мы ему желаем покорить и карагандинских любителей зрелищной игры. За 20-летнюю карьеру форвард имеет трофеи от чемпионата Казахстана до «золота» с чемпионатов мира, но продолжает игру. Жайлауов, как Николай Антропов или Александр Корешков, заслужил, чтобы его игровой номер вывели из клубного оборота.
В новом клубе Жайлауова встретили как потенциальную угрозу для соперников по ВХЛ. Сам форвард признавался, что может перебраться в Россию, но выбрал «Сарыарку». Карагандинская команда стала третьей для Жайлауова в ВХЛ после «Торпедо» и «Номада».