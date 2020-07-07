Текущие события
Хоккей. НХЛ
12.03
Чикаго Блэкхокс
Сан-Хосе Шаркс
62
Хоккей. НХЛ
12.03
Эдмонтон Ойлерз
Виннипег Джетс
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Колорадо Эвеланш
Нью-Йорк Рейнджерс
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
12.03
Анахайм Дакс
Сент-Луис Блюз
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Лос-Анджелес Кингз
Оттава Сенаторз
32
Хоккей. КХЛ
12.03
Спартак
ХК Динамо
ОТ
23
Все события
Фоторепортажи
7«Рубин» проиграл «Локомотиву» в матче РПЛ
10«Сочи» разгромил молодежь «Ростова»
18:28 (мск), источник: Vesti.kz

180 очков за «Барыс» и Матч звезд КХЛ. Чем запомнился Талгат Жайлауов за 11 сезонов

Сегодня, 7 июля, 35 лет исполнилось экс-капитану сборной Казахстана Талгату Жайлауову. Фланговый форвард отыграл 11 сезонов в «Барысе» в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), а в прошлом сезоне его игровой свитер был поднят к сводам домашней арены столичного клуба. Некоторые моменты карьеры самой известной «восьмерки» в казахстанском хоккее — в материале корреспондента Vesti.kz.

Наверх

Нападающий Жайлауов появился в «Барысе» за сезон до вступления в КХЛ и отыграл за столичный клуб 418 встреч, набрав 180 (75+105) очков. В истории клуба за годы участия в Лиге это седьмой результат. Лучшим в плане личных достижений стал сезон-2012/13, когда восьмой номер набрал 33 (16+17) очка.

Новый хоккейный сезон Жайлауов начнет в карагандинской «Сарыарке», но воспитали его в «Торпедо» из Усть-Каменогорска, а одним из самых опасных форвардов страны он стал в «Барысе». Девять победных голов за столичную команду в КХЛ — тому доказательство (седьмой результат в истории клуба).

Почему же Жайлауов достоин внимания? Техничный, быстрый и результативный форвард был востребован практически у всех тренеров, но ему не всегда хватало жесткости. Или агрессии. Это не мешало нападающему быть лицом сборной Казахстана, с которой он выиграл домашние Азиатские игры и участвовал в чемпионатах мира.

Был Жайлауов и участником звездного уик-энда от КХЛ, когда в составе сборной «Востока» победил в конкурсе «Змейка», но главный матч события с «одноклубниками» проиграл «Западу» со счетом 16:18. Напарником на спортивном празднике был Брэндон Боченски, а Жайлауов в матче отметился голом и передачей.

Во время загрузки произошла ошибка.

В начале декабря 2017 года Жайлауов забил гол магнитогорскому «Металлургу», который стал последним в Лиге для флангового игрока атаки. Практически все свои взятия ворот восьмой номер оформил в равных составах (59 из 75). 15 шайб казахстанец забил во время розыгрыша большинства. По одному голу на его счету в меньшинстве, в овертайме и в буллитной серии.

Во время загрузки произошла ошибка.

Жайлауов еще не покинул хоккей, и мы ему желаем покорить и карагандинских любителей зрелищной игры. За 20-летнюю карьеру форвард имеет трофеи от чемпионата Казахстана до «золота» с чемпионатов мира, но продолжает игру. Жайлауов, как Николай Антропов или Александр Корешков, заслужил, чтобы его игровой номер вывели из клубного оборота. Экс-лидер сборной Казахстана отдал клубу лучшие годы — пора вернуть долг.

В новом клубе Жайлауова встретили как потенциальную угрозу для соперников по ВХЛ. Сам форвард признавался, что может перебраться в Россию, но выбрал «Сарыарку». Карагандинская команда стала третьей для Жайлауова в ВХЛ после «Торпедо» и «Номада».

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Барыс
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
"Forza, "Казерта". Сабина Алтынбекова поприветствовала новый клуб и болельщиков на итальянском языке
Как и почему из «Спартака» убрали Цорна, кто может его заменить
Новые подробности гибели Коби Брайанта. Хронология дня трагедии
Стало известно, где сыграет сборная России в Лиге наций
«Реал» планирует бесплатно заполучить Мбаппе
Игроки НХЛ будут жить закрытыми. Жены приедут лишь к финалистам
Названа сборная 33-го тура АПЛ
КДК РФС дисквалифицировал Комбарова и Полуяхтова на три матча
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь