Шведский защитник «Барыса» хочет играть за сборную Казахстана
Шведский защитник нурсултанского «Барыса» Виктор Сведберг в интервью порталу Expressen.se рассказал, что не откажется от игры за сборную Казахстана, сообщает Prosports.kz.
Шведский защитник нурсултанского «Барыса» Виктор Сведберг в интервью порталу Expressen.se рассказал, что не откажется от игры за сборную Казахстана, сообщает Prosports.kz.
— Вы также планируете стать казахстанцем?
— Посмотрим. Контракт истекает весной, тогда будут варианты. Это будет мой третий сезон в клубе и затем будет возможность получить двойное гражданство. Посмотрим, что они предложат, и как этот год сложится для меня. Ведь все это повлияет. Но если такая возможность появится, я определенно рассмотрю ее.
— Тогда есть возможность сыграть и в национальной команде?
— Я играл за Швецию в прошлом году, и это было очень весело. Но было бы фантастикой сыграть на Кубке Мира или Олимпийских Играх. Это может быть очень заманчиво. Но, прежде всего, я смотрю на свою профессиональную ситуацию, и где я в конечном итоге.
«Барыс» подписал Сведберга в декабре 2018 года. Суммарно он провел за клуб 56 игр, в которых отличился 14 раз (3+11).