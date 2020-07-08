Шведский защитник «Барыса» хочет играть за сборную Казахстана

Источник: РИА "Новости"

— Вы также планируете стать казахстанцем?

— Посмотрим. Контракт истекает весной, тогда будут варианты. Это будет мой третий сезон в клубе и затем будет возможность получить двойное гражданство. Посмотрим, что они предложат, и как этот год сложится для меня. Ведь все это повлияет. Но если такая возможность появится, я определенно рассмотрю ее.

— Тогда есть возможность сыграть и в национальной команде?

— Я играл за Швецию в прошлом году, и это было очень весело. Но было бы фантастикой сыграть на Кубке Мира или Олимпийских Играх. Это может быть очень заманчиво. Но, прежде всего, я смотрю на свою профессиональную ситуацию, и где я в конечном итоге.

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