Вратарь «Барыса» записал видеообращение к фанатам

Отпуск хоккеист проводит с семьей на испанской Мальорке — самом крупном из Балеарских островов.

«Привет всем болельщикам “Барыса”! Я со своей семьей сейчас в Мальорке, провожу время с ними и готовлюсь к сезону. Надеюсь, в это сложное из-за коронавируса время вы присматриваете друг за другом. Когда начнется следующий сезон, надеюсь увидеть всех вас как можно скорее. Будьте осторожны и берегите себя!» — сказал Карлссон.

В прошедшем сезоне Карлссон провел 20 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и одну игру в плей-офф. Натурализованный швед пропустил 37 шайб, отразил 92,5 процента бросков, а его коэффициент надежности составил 2,19.

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