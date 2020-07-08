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17:42 (мск), источник: Vesti.kz

Вратарь «Барыса» записал видеообращение к фанатам

Вратарь «Барыса» и сборной Казахстана Хенрик Карлссон обратился к болельщикам клуба.

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Отпуск хоккеист проводит с семьей на испанской Мальорке — самом крупном из Балеарских островов.

«Привет всем болельщикам “Барыса”! Я со своей семьей сейчас в Мальорке, провожу время с ними и готовлюсь к сезону. Надеюсь, в это сложное из-за коронавируса время вы присматриваете друг за другом. Когда начнется следующий сезон, надеюсь увидеть всех вас как можно скорее. Будьте осторожны и берегите себя!» — сказал Карлссон.

В прошедшем сезоне Карлссон провел 20 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и одну игру в плей-офф. Натурализованный швед пропустил 37 шайб, отразил 92,5 процента бросков, а его коэффициент надежности составил 2,19.

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В конце мая «Барыс» продлил контракт с 36-летним Карлссоном на один сезон. За клуб он выступает с 2016 года, а в 2018-м получил гражданство Казахстана и стал играть за сборную, в составе которой участвовал в двух чемпионатах в первом дивизионе и в квалификации Олимпиады-2022.

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