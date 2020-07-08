Вратарь «Барыса» записал видеообращение к фанатам
Вратарь «Барыса» и сборной Казахстана Хенрик Карлссон обратился к болельщикам клуба.
Вратарь «Барыса» и сборной Казахстана Хенрик Карлссон обратился к болельщикам клуба.
Отпуск хоккеист проводит с семьей на испанской Мальорке — самом крупном из Балеарских островов.
«Привет всем болельщикам “Барыса”! Я со своей семьей сейчас в Мальорке, провожу время с ними и готовлюсь к сезону. Надеюсь, в это сложное
В прошедшем сезоне Карлссон провел 20 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и одну игру в
В конце мая «Барыс» продлил контракт с 36-летним Карлссоном на один сезон. За клуб он выступает с 2016 года, а в 2018-м получил гражданство Казахстана и стал играть за сборную, в составе которой участвовал в двух чемпионатах в первом дивизионе и в квалификации Олимпиады-2022.