Минское «Динамо» объявило о возвращении Ильи Шинкевича

Источник: РИА "Новости"

Шинкевич на протяжении шести сезонов выступал за минчан. Кроме того он выступал за подольский «Витязь». В КХЛ в общей сложности он провёл 326 матчей и набрал 38 (11+27) очков.

За сборную Беларуси он выступал на четырёх чемпионатах мира. В декабре 2019 года Шинкевича признали лучшим защитником Турнира шести наций в Будапеште (Венгрия). Тогда Беларусь выиграла турнир.