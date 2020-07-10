КХЛ представила видео лучших голов Никиты Михайлиса за «Барыс»
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) опубликовала видео лучших голов форварда «Барыса» и сборной Казахстана Никиты Михайлиса, сообщают Vesti.kz.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) опубликовала видео лучших голов форварда «Барыса» и сборной Казахстана Никиты Михайлиса, сообщают Vesti.kz.
В сезоне-2019/20 он провел за казахстанский клуб 65 матчей, в которых набрал 33 (17+16) очка и стал одним из лучших игроков своей команды.
В мае хоккеист продлил контракт с «Барысом» на два года. С его статистикой можно ознакомиться здесь.