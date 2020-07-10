Хоккеисты сделали необычный подарок экс-тренеру «Барыса» и сборной Казахстана
Хоккеисты московского «Динамо» сделали необычный подарок главному тренеру Владимиру Крикунову.
Хоккеисты московского «Динамо» сделали необычный подарок главному тренеру Владимиру Крикунову.
Команда сегодня, 10 июля, вернулась из отпуска и поздравила Крикунова с 70-летним юбилеем, который он отмечал 23 апреля. Тренеру подарили постамент, на котором установлена его фигура рядом с баллонами — снарядом для одного из самых тяжелых упражнений в его методике.
В 2016 году Крикунов в интервью Vesti.kz рассказал, почему хоккеисты таскают баллоны.
«Просто я не хочу, чтоб моя команда была физически не готова. Это, наверное, был один из моментов, когда можно легко натренироваться в некоторой степени. Просто надо иметь к этому желание. Поэтому занимаемся, работаем. Это же одна из составляющих игры, тактика, техника и плюс физика. Физика должна быть хороша, и тогда все остальное можно подтянуть», — отметил Крикунов.
В «Динамо» Крикунов вернулся в октябре 2018 года. С ним команда дважды добралась до второго раунда
В сезоне-2012/13 Крикунов возглавлял «Барыс» и сборную Казахстана. Под его руководством клуб проиграл в