Хоккеисты сделали необычный подарок экс-тренеру «Барыса» и сборной Казахстана

Источник: РИА "Новости"

Команда сегодня, 10 июля, вернулась из отпуска и поздравила Крикунова с 70-летним юбилеем, который он отмечал 23 апреля. Тренеру подарили постамент, на котором установлена его фигура рядом с баллонами — снарядом для одного из самых тяжелых упражнений в его методике.

В 2016 году Крикунов в интервью Vesti.kz рассказал, почему хоккеисты таскают баллоны.

«Просто я не хочу, чтоб моя команда была физически не готова. Это, наверное, был один из моментов, когда можно легко натренироваться в некоторой степени. Просто надо иметь к этому желание. Поэтому занимаемся, работаем. Это же одна из составляющих игры, тактика, техника и плюс физика. Физика должна быть хороша, и тогда все остальное можно подтянуть», — отметил Крикунов.

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В «Динамо» Крикунов вернулся в октябре 2018 года. С ним команда дважды добралась до второго раунда плей-офф, но в прошедшем сезоне не успела сыграть в полуфинале Западной конференции — Кубок Гагарина завершили досрочно из-за пандемии коронавируса. В апреле клуб продлил контракт с тренером до апреля 2021 года.