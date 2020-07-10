Распасовщик, голеадор и голкипер. Новые лидеры «Барыса» в КХЛ

К новому розыгрышу турнира «Барыс» подходит в статусе победителя дивизиона, но ведущих добытчиков этого звания сохранить не смог. Ушел в межсезонье главный тренер Андрей Скабелка, а за ним потянулись бомбардир Корбэн Найт, лучший защитник Атте Охтамаа и первый номер Эдди Паскуале.

Кто же их заменит? В первую очередь — это 35-летний Линус Виделль. Ветеран в КХЛ давно и ниже определенной планки не опускается. Постоянные 30−45 очков за сезон — это то, что «Барысу» необходимо. Шведский легионер должен снабжать партнерами передачами, а те уже давать результат. Забьет Виделль и сам, но ассистировать у него получается эффективнее.

Серьезную роль должен сыграть голкипер Йони Ортио. Приход финского голкипера заставил вздохнуть с облегчением, ведь у нестабильного Хенрика Карлссона не было конкурента и сменщика. От Ортио ждут лидерского результата и уверенной игры. Его бэкраунд подтверждает, что он может справиться с функциями первого номера.

Третьим звеном в этой цепи выделим канадского снайпера Мэтта Фрэттина. 32-летний форвард универсален и умеет реализовывать моменты. В тандеме с Виделлем канадец должен забить не менее 20 шайб за сезон. Кто станет третьим в их связке пока не ясно, но эти двое обязаны играть вместе, ведь идеальнее подносчика снарядов с «пушкой» подобрать в нынешнем «Барысе» сложнее.