КХЛ утвердила новый состав спортивно-дисциплинарного комитета

Председателем комитета является олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли и вице-президент по развитию КХЛ Валерий Каменский. Также в его состав вошли член комитета главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов, независимые эксперты — двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков, чемпионы России Ильдар Мухометов, Андрей Назаров, а также Александр Поляков и секретарь Александр Солнцев. По сравнению с прошлым составом комитета, в его состав не вошли Александр Гуськов и Андрей Николишин.