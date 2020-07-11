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14:53 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Назаров отказался вступать в спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости, Александр Рогулев. Бывший хоккеист и главный тренер ряда клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Андрей Назаров отказался от вступления в новый состав спортивно-дисциплинарного комитета (СДК) КХЛ, лига будет искать ему замену, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее в субботу КХЛ сообщала, что Назаров войдет в новый состав СДК КХЛ в качестве независимого эксперта.

«Изначально в новый состав был включен Андрей Назаров, однако экс-тренер нескольких клубов КХЛ принял решение отказаться от работы в спортивно-дисциплинарном комитете, о чем поставил в известность лигу. КХЛ подбирает кандидатуру на место Назарова и после принятия решения сообщит о нем на своих официальных ресурсах», — говорится в сообщении пресс-службы КХЛ.

СДК — орган КХЛ, рассматривающий ситуации и (или) события, возникающие во время матчей чемпионата КХЛ, МХЛ (Молодежной хоккейной лиги), ЖХЛ (Женской хоккейной лиги) и связанные с дисциплинарными нарушениями со стороны хоккеистов, тренеров и других лиц хоккейных клубов.

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