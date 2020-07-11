Назаров отказался вступать в спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ

«Изначально в новый состав был включен Андрей Назаров, однако экс-тренер нескольких клубов КХЛ принял решение отказаться от работы в спортивно-дисциплинарном комитете, о чем поставил в известность лигу. КХЛ подбирает кандидатуру на место Назарова и после принятия решения сообщит о нем на своих официальных ресурсах», — говорится в сообщении пресс-службы КХЛ.