Назаров отказался вступать в спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ

Ранее в субботу КХЛ сообщала, что Назаров войдет в новый состав СДК КХЛ в качестве независимого эксперта.
«Изначально в новый состав был включен Андрей Назаров, однако экс-тренер нескольких клубов КХЛ принял решение отказаться от работы в спортивно-дисциплинарном комитете, о чем поставил в известность лигу. КХЛ подбирает кандидатуру на место Назарова и после принятия решения сообщит о нем на своих официальных ресурсах», — говорится в сообщении пресс-службы КХЛ.
СДК — орган КХЛ, рассматривающий ситуации и (или) события, возникающие во время матчей чемпионата КХЛ, МХЛ (Молодежной хоккейной лиги), ЖХЛ (Женской хоккейной лиги) и связанные с дисциплинарными нарушениями со стороны хоккеистов, тренеров и других лиц хоккейных клубов.