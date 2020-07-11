Текущие события
Хоккей. НХЛ
12.03
Чикаго Блэкхокс
Сан-Хосе Шаркс
62
Хоккей. НХЛ
12.03
Эдмонтон Ойлерз
Виннипег Джетс
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Колорадо Эвеланш
Нью-Йорк Рейнджерс
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
12.03
Анахайм Дакс
Сент-Луис Блюз
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Лос-Анджелес Кингз
Оттава Сенаторз
32
Хоккей. КХЛ
12.03
Спартак
ХК Динамо
ОТ
23
Все события
Фоторепортажи
11Фанаты «Ливерпуля» отмечают первый чемпионский титул за 30 лет
16Эмоциональный срыв Тедеско: «Спартак» сыграл вничью с «Локо»
11 июля, источник: Vesti.kz

В «Барысе» рассказали о судьбе Кубка Президента

Пресс-секретарь «Барыса» Евгений Акманов в программе «КХЛ. Лето» рассказал о сложностях при подготовке к Кубку Президента Казахстана по хоккею. Его слова приводит «Шайба.kz».

Наверх

Ранее стало известно, что на турнир в Нур-Султане не приедет ярославский «Локомотив» во главе с Андреем Скабелкой. Также в качестве участников Кубка помимо «Барыса» были заявлены минское «Динамо» и сборная Южной Кореи.

— Нет ли опасения, что придется отменить или перенести Кубок Президента? Безусловно, сложности есть. Если мы говорим об участниках турнира, то у нас достаточно нестабильное понимание, кто может приехать, а кто не приедет. Команды, которые ранее давали согласие и присылали письма о том, что они примут участие, на данный момент уже ищут альтернативные варианты проведения своих предсезонных матчей в других городах и странах.

Да, подготовка проходит в необычных и сложных условиях. Естественно, мы на связи с компетентными государственными органами и соблюдаем все необходимые предписания по карантину. Безопасность и здоровье участников Кубка Президента Казахстана — это главный приоритет для организаторов и хоккейного клуба «Барыс». Если мы не сможем это обеспечить, то будут приниматься соответствующие решения.

Барыс
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
Казахстанец Жалгас Жумагулов дебютировал в UFC с поражения
«Спартак» в гостях проиграл «Сочи» в матче чемпионата России
«Зенит» увез ничью из Грозного, играя в меньшинстве больше тайма
Дубль Роналду с пенальти спас «Ювентус» в игре с «Аталантой»
СМИ сообщили о скором уходе Валерия Карпина из «Ростова»
«Челси» потерпел разгромное поражение в матче с новичком АПЛ
«Барселона» одержала третью победу подряд в чемпионате Испании
Вратарь «Зенита» Андрей Лунев получил серьезную травму
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь