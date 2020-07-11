В «Барысе» рассказали о судьбе Кубка Президента

Ранее стало известно, что на турнир в
— Нет ли опасения, что придется отменить или перенести Кубок Президента? Безусловно, сложности есть. Если мы говорим об участниках турнира, то у нас достаточно нестабильное понимание, кто может приехать, а кто не приедет. Команды, которые ранее давали согласие и присылали письма о том, что они примут участие, на данный момент уже ищут альтернативные варианты проведения своих предсезонных матчей в других городах и странах.
Да, подготовка проходит в необычных и сложных условиях. Естественно, мы на связи с компетентными государственными органами и соблюдаем все необходимые предписания по карантину. Безопасность и здоровье участников Кубка Президента Казахстана — это главный приоритет для организаторов и хоккейного клуба «Барыс». Если мы не сможем это обеспечить, то будут приниматься соответствующие решения.