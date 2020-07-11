В «Барысе» рассказали о судьбе Кубка Президента

Ранее стало известно, что на турнир в Нур-Султане не приедет ярославский «Локомотив» во главе с Андреем Скабелкой. Также в качестве участников Кубка помимо «Барыса» были заявлены минское «Динамо» и сборная Южной Кореи.

— Нет ли опасения, что придется отменить или перенести Кубок Президента? Безусловно, сложности есть. Если мы говорим об участниках турнира, то у нас достаточно нестабильное понимание, кто может приехать, а кто не приедет. Команды, которые ранее давали согласие и присылали письма о том, что они примут участие, на данный момент уже ищут альтернативные варианты проведения своих предсезонных матчей в других городах и странах.