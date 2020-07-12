Китаров может покинуть минское «Динамо»

Китаров пока не получил от «зубров» предложения по новому контракту, сообщает «Хоккейный Бульбаш».

В такой же ситуации находятся Михаил Стефанович и Евгений Ковыршин. В минувшем сезоне Китаров набрал 6 (3+3) очков в 59 матчах при показателе полезности «-18».