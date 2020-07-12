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12 июля, источник: Прессбол

Китаров может покинуть минское «Динамо»

Белорусский нападающий Александр Китаров может покинуть минское «Динамо».

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Китаров пока не получил от «зубров» предложения по новому контракту, сообщает «Хоккейный Бульбаш».

В такой же ситуации находятся Михаил Стефанович и Евгений Ковыршин. В минувшем сезоне Китаров набрал 6 (3+3) очков в 59 матчах при показателе полезности «-18».

В активе Стефановича 8 (5+3) баллов в 34 встречах и «-10». Ковыршин заработал 17 (5+12) очков в 57 матчах при «-4».

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