Китаров может покинуть минское «Динамо»
Белорусский нападающий Александр Китаров может покинуть минское «Динамо».
Белорусский нападающий Александр Китаров может покинуть минское «Динамо».
Китаров пока не получил от «зубров» предложения по новому контракту, сообщает «Хоккейный Бульбаш».
В такой же ситуации находятся Михаил Стефанович и Евгений Ковыршин. В минувшем сезоне Китаров набрал 6 (3+3) очков в 59 матчах при показателе полезности «-18».
В активе Стефановича 8 (5+3) баллов в 34 встречах и «-10». Ковыршин заработал 17 (5+12) очков в 57 матчах при «-4».