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12 июля, источник: Vesti.kz

В «Барысе» рассказали о планах на подписание новичков

Клуб уже пополнили три игрока.

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Казахстанский «Барыс» намерен подписать еще одного-двух новичков. Об этом в эфире программы «Трансферы» сообщил пресс-секретарь клуба Евгений Акманов, передает «Шайба.kz».

На данный момент «Барыс» потерпел четырех игроков и подписал трех новичков.

«Надо сказать, что мы потеряли четверых игроков: вратаря Эдди Паскуале, защитника Атте Охтамаа, нападающих Корбэна Найта и Ииро Пакаринена. На эти позиции подписали вратаря Йони Ортио, нападающих Мэтта Фрэттина и Якоба Лилью. Клуб в ожидании ответа от Дастина Бойда, которому было предложено продление контракта.

Бывает, что «Барыс» достаточно поздно подписывает игроков — в июле и августе. В позапрошлом году Фрэттина подписывали в августе. В общем, клуб ведет работу в этом направлении. Намерены укрепить еще одну-две позиции. Естественно, это будет зависеть и от ответа Бойда. В целом, состав практически укомплектован, — цитирует Акманова «Шайба.kz».

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