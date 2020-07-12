В «Барысе» рассказали о планах на подписание новичков

«Надо сказать, что мы потеряли четверых игроков: вратаря Эдди Паскуале, защитника Атте Охтамаа, нападающих Корбэна Найта и Ииро Пакаринена. На эти позиции подписали вратаря Йони Ортио, нападающих Мэтта Фрэттина и Якоба Лилью. Клуб в ожидании ответа от Дастина Бойда, которому было предложено продление контракта.

Бывает, что «Барыс» достаточно поздно подписывает игроков — в июле и августе. В позапрошлом году Фрэттина подписывали в августе. В общем, клуб ведет работу в этом направлении. Намерены укрепить еще одну-две позиции. Естественно, это будет зависеть и от ответа Бойда. В целом, состав практически укомплектован, — цитирует Акманова «Шайба.kz».