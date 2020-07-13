Двукратный обладатель Кубка Гагарина раскрыл информацию о возвращении Доуса в «Барыс»

«Я думаю, что 500 набранных очков за девять сезонов в КХЛ говорят о многом. Все прекрасно знают Найджела Доуса, хоть ему и 35 лет. По моей информации, в “Барысе” его не будет. Разные запросы и возможности. Может быть, “Барыс” и с радостью его бы принял, но он будет в другом клубе. Возможно, его подпишет “Ак Барс”, но, возможно, и нет», — сказал Бадюков.