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08:59 (мск), источник: Vesti.kz

Двукратный обладатель Кубка Гагарина раскрыл информацию о возвращении Доуса в «Барыс»

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков высказался по поводу ситуации вокруг нападающего сборной Казахстана по хоккею Найджела Доуса, который уже третий месяц остается без работы. Его слова приводит «Шайба.kz».

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Источник: РИА "Новости"

35-летний Доус последние два сезона провел в «Автомобилисте».

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Сообщалось, что форвард может вернуться в «Барыс».

«Я думаю, что 500 набранных очков за девять сезонов в КХЛ говорят о многом. Все прекрасно знают Найджела Доуса, хоть ему и 35 лет. По моей информации, в “Барысе” его не будет. Разные запросы и возможности. Может быть, “Барыс” и с радостью его бы принял, но он будет в другом клубе. Возможно, его подпишет “Ак Барс”, но, возможно, и нет», — сказал Бадюков.

За «Барыс» Доус выступал с 2011 по 2018 год и набрал 376 (217+159) очков в 415 матчах. Он — лучший снайпер в истории казахстанского клуба, идет вторым в списке бомбардиров и третьим среди ассистентов.

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