Легионеры ХК «Динамо-Минск» согласились на понижение зарплаты

«Клуб благодарен всем игрокам, которые пошли нам навстречу в этом вопросе. Это показывает их мотивацию играть в “Динамо” и в национальной сборной Беларуси, которая рассматривает всех троих (Шейна Принса, Франсиса Паре, Дэнни Тэйлора. — Прим. БЕЛТА) в качестве кандидатов на усиление состава перед домашним чемпионатом мира», — прокомментировал информацию генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков.

Шейн Принс пополнил состав белорусской команды в КХЛ перед сезоном 2019/2020. Нападающий, ранее выступавший в «Сибири», провел в Минске свой самый удачный пока год в КХЛ, сыграв 55 матчей и набрав 29 (12+17) очков. Это позволило ему стать третьим бомбардиром «Динамо». Франсис Паре также стал одним из новобранцев предыдущего сезона. Его статистика — 20 (11+9) баллов. Дэнни Тэйлор присоединился к «зубрам» по ходу чемпионата и провел всего 20 матчей с коэффициентом надежности 3,98. Отметим, что для вратаря минувший сезон стал вторым в рядах минчан. Прежде Дэнни Тэйлор становился одним из наиболее заметных действующих лиц в сезоне 2014/2015, когда динамовцы вышли в плей-офф, набрав 100 очков в регулярном первенстве.