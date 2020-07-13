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14:30 (мск), источник: ТАСС

«Сибирь» посвятит матчи следующего сезона КХЛ врачам

ТАСС, 13 июля. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Сибирь» посвятит следующий сезон врачам, которые ведут борьбу с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба новосибирского клуба.

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«Сибирь» изменит логотип на предсезонные матчи, заменив название клуба на надпись «Врачи — наши герои», продублировав ее на английском языке. Также шеврон с данным логотипом будет нанесен на форму клуба следующего сезона, включая игровую и тренировочную. В течение сезона клуб будет проводить мероприятия, которые будут посвящены медицинским работникам.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Неожиданное испытание 2020 года, которое повлияло на все сферы нашей жизни, изменило устоявшийся уклад, заставило переосмыслить устоявшуюся систему ценностей, задуматься над приоритетами нашего существования, выделило одну профессию из всего богатого спектра жизнедеятельности людей. Настоящими героями нашего времени стали медицинские работники, которые оказались на передовой борьбы с этой напастью. Невзирая на опасность заражения, медики всего мира продолжают борьбу за наши жизни и здоровье. Мы хотим отдать должное этим людям, выразить солидарность с ними и призвать обратить особое внимание на значимость их вроде бы рядовой, но такой необходимой для человечества работы», — говорится в заявлении клуба.

В прошлом сезоне «Сибирь» заняла пятое место в таблице Восточной конференции КХЛ, в первой стадии плей-офф клуб победил в серии со счетом 4−1 екатеринбургский «Автомобилист». Перед началом второго раунда плей-офф сезон был приостановлен, а впоследствии досрочно завершен из-за пандемии коронавируса.

В России выявлено свыше 733 тыс. зараженных, более 11 тыс. человек скончались.

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