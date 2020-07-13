«Сибирь» посвятит матчи следующего сезона КХЛ врачам

«Сибирь» изменит логотип на предсезонные матчи, заменив название клуба на надпись «Врачи — наши герои», продублировав ее на английском языке. Также шеврон с данным логотипом будет нанесен на форму клуба следующего сезона, включая игровую и тренировочную. В течение сезона клуб будет проводить мероприятия, которые будут посвящены медицинским работникам.

«Неожиданное испытание 2020 года, которое повлияло на все сферы нашей жизни, изменило устоявшийся уклад, заставило переосмыслить устоявшуюся систему ценностей, задуматься над приоритетами нашего существования, выделило одну профессию из всего богатого спектра жизнедеятельности людей. Настоящими героями нашего времени стали медицинские работники, которые оказались на передовой борьбы с этой напастью. Невзирая на опасность заражения, медики всего мира продолжают борьбу за наши жизни и здоровье. Мы хотим отдать должное этим людям, выразить солидарность с ними и призвать обратить особое внимание на значимость их вроде бы рядовой, но такой необходимой для человечества работы», — говорится в заявлении клуба.