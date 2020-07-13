Пять клубов КХЛ имеют долги за прошлый сезон

Источник: РИА "Новости"

13 мая в интервью ТАСС Морозов сообщил, что задолженности имеют два клуба — подмосковный «Витязь» и минское «Динамо».

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«К сожалению, есть клубы, не выполнившие свои обязательства за прошлый сезон в полном объеме. Всего их пять, но беспокойство вызывает ситуация только в двух: “Витязе” и “Амуре”. На данный момент у нас есть план-график погашения от “Витязя”, график нами тщательно отслеживается. Ожидаем урегулирования задолженностей в ближайшее время», — отметил Морозов.

«В “Амуре” все сложно, пока нет конкретики. Информацию о долгах мы обязательно обсудим на ближайшем совете директоров, и там будет принято решение о допуске или недопуске клубов к чемпионату. Но я уверен, что вместе мы справимся и с этой проблемой, несмотря на то, что в нынешнем сезоне она осложнена известными внешними обстоятельствами», — добавил президент КХЛ.