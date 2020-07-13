Хоккеист из чемпионата Казахстана подписал контракт с клубом КХЛ
Российский нападающий Константин Чеботаев подписал контракт с «Сибирью», сообщает «Шайба.kz».
Российский нападающий Константин Чеботаев подписал контракт с «Сибирью», сообщает «Шайба.kz».
Соглашение рассчитано на год и носит двусторонний характер, то есть игрок может выступать как в КХЛ, так и за
25-летний Чеботаев последний сезон провел в «Актобе», за который набрал 23 (9+14) очка в 56 матчах регулярного чемпионата Казахстана и отметился двумя результативными передачами в четырех играх