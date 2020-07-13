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16:12 (мск), источник: Vesti.kz

Хоккеист из чемпионата Казахстана подписал контракт с клубом КХЛ

Российский нападающий Константин Чеботаев подписал контракт с «Сибирью», сообщает «Шайба.kz».

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Соглашение рассчитано на год и носит двусторонний характер, то есть игрок может выступать как в КХЛ, так и за фарм-клуб «Южный Урал» из «Сибири».

25-летний Чеботаев последний сезон провел в «Актобе», за который набрал 23 (9+14) очка в 56 матчах регулярного чемпионата Казахстана и отметился двумя результативными передачами в четырех играх плей-офф. Также россиянин выступал за «Алматы» и петропавловский «Кулагер».

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