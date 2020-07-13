Победитель конференции «Барыса» объявил о подписании контракта с тренером казахстанского клуба

В клубе появилась новая должность — тренер по развитию игроков, которую занял 50-летний Кадейкин.

Он будет работать не только с игроками «Ак Барса», но и с хоккеистами из других команд систем клуба — «Ирбисом» из МХЛ и «Барсом» из ВХЛ.

В сентябре 2019 года Кадейкин перешел в «Сарыарку», где стал ассистентом латвийца Леонида Тамбиева. По окончании сезона штаб покинул карагандинский клуб — новой командой Тамбиева стал новокузнецкий «Металлург» из ВХЛ.