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16:26 (мск), источник: Vesti.kz

Победитель конференции «Барыса» объявил о подписании контракта с тренером казахстанского клуба

Экс-тренер «Сарыарки» Айрат Кадейкин вошел в штаб «Ак Барса» на сезон-2021, сообщает пресс-служба казанцев.

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В клубе появилась новая должность — тренер по развитию игроков, которую занял 50-летний Кадейкин.

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Он будет работать не только с игроками «Ак Барса», но и с хоккеистами из других команд систем клуба — «Ирбисом» из МХЛ и «Барсом» из ВХЛ.

В сентябре 2019 года Кадейкин перешел в «Сарыарку», где стал ассистентом латвийца Леонида Тамбиева. По окончании сезона штаб покинул карагандинский клуб — новой командой Тамбиева стал новокузнецкий «Металлург» из ВХЛ.

Напомним, что «Ак Барс» в прошедшем сезоне КХЛ выиграл Восточную конференцию, опередив казахстанский «Барыс», который стал вторым. В первом раунде плей-офф казанцы всухую победили «Нефтехимик», но затем Кубок Гагарина остановили досрочно из-за пандемии коронавируса.

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