Как Михайлис или Сагадеев. Кто станет новой звездой «Барыса» в КХЛ

Первый сезон в КХЛ стартовал осенью 2008 года, когда карьеру в лиге начали Роман Старченко, Талгат Жайлауов и Евгений Рымарев. Впоследствии первые двое стали игроками основы, а третий приезжал в столицу периодически, но реализовать весь свой потенциал так и не смог.
Во втором сезоне к команде присоединись Александр Шин и Нурсултан Бельгибаев. Возможно, их имена не так раскручены, но у обоих были определенные позитивные моменты в карьере.
Двух других форвардов дебютантами не назовешь, но Максим Худяков с Константином Пушкаревым через «Барыс» стали знакомы лиге, хотя Пушкарев дебютировал в «Металлурге».
Нападающий Константин Савенков в «Барысе» практически не играл, но был задействован в различных созывах сборной Казахстана. Успешнее начал карьеру Михаил Рахманов.
Шестой сезон в КХЛ стал первым для Антона Сагадеева. Один из лучших прошлого розыгрыша турнира в дебюте ни сыграл ни одного матча.
Никита Михайлис в КХЛ появился в сезоне-2014/2015. Одним из самых техничных форвардов «Барыса» начнет шестой сезон в лиге.
Одним из урожайных получился КХЛ-2015/2016. Лига познакомилась сразу с двумя новыми форвардами.
Еще два «лимитчика» продолжают пробиваться в состав «Барыса», хотя появилась в лиге в девятом сезоне.
В десятом розыгрыше состязания столичный клуб привлек 18-летнего Батырлана Муратова. Был шанс и его ровесник Саяна Данияра.
К дебютантом можно отнести и 25-летнего Аркадия Шестакова, но мы выделим двух более юных исполнителей.
Таким образом, практически каждый сезон в КХЛ приводил в «Барыс» новых исполнителей. Некоторые из них определяют игровой почерк команды, а другие — только раскрываются, хотя дебютировали в молодежном возрасте. Возможно, что в следующем сезоне мы увидим дебют потенциальной звезды.
Напомним, регулярный чемпионат в КХЛ может стартовать в начале сентября. Столичный «Барыс» не отказался от участия в турнире, но перенес по срокам свой тренировочный лагерь из карантина в Казахстане. Не исключено, что соперников «Барыс» будет принимать не на родной арене.