Как Михайлис или Сагадеев. Кто станет новой звездой «Барыса» в КХЛ

Первый сезон в КХЛ стартовал осенью 2008 года, когда карьеру в лиге начали Роман Старченко, Талгат Жайлауов и Евгений Рымарев. Впоследствии первые двое стали игроками основы, а третий приезжал в столицу периодически, но реализовать весь свой потенциал так и не смог.

Дебютный сезон:

Роман Старченко в 22 года- 16 (5+11) в 59 играх;

Талгат Жайлауов в 23 года — 11 (4+7) в 39 играх;

Евгений Рымарев в 20 лет — 4 (1+3) в 34 играх;.

Во втором сезоне к команде присоединись Александр Шин и Нурсултан Бельгибаев. Возможно, их имена не так раскручены, но у обоих были определенные позитивные моменты в карьере.

Дебютный сезон:

Александр Шин в 23 года — 14 (3+11) очков в 41 игре;

Нурсултан Бельгибаев в 18 лет — ни одного матча;.

Двух других форвардов дебютантами не назовешь, но Максим Худяков с Константином Пушкаревым через «Барыс» стали знакомы лиге, хотя Пушкарев дебютировал в «Металлурге».

Дебютный сезон:

Максим Худяков в 24 года — 15 (8+7) очков в 41 игре;

Константин Пушкарев в 25 лет — одно (0+1) очков в девяти играх;.

Нападающий Константин Савенков в «Барысе» практически не играл, но был задействован в различных созывах сборной Казахстана. Успешнее начал карьеру Михаил Рахманов.

Дебютный сезон:

Константин Савенков в 22 года — одно (0+1) очко в пяти играх;

Михаил Рахманов в 20 лет — семь очков (2+5) в 28 играх;.

Шестой сезон в КХЛ стал первым для Антона Сагадеева. Один из лучших прошлого розыгрыша турнира в дебюте ни сыграл ни одного матча.

Дебютный сезон:

Антон Сагадеев в 19 лет — ни одного матча;.

Никита Михайлис в КХЛ появился в сезоне-2014/2015. Одним из самых техничных форвардов «Барыса» начнет шестой сезон в лиге.

Дебютный сезон:

Никита Михайлис в 19 лет — четыре (2+2) в 30 играх;.

Одним из урожайных получился КХЛ-2015/2016. Лига познакомилась сразу с двумя новыми форвардами.

Дебютный сезон:

Дмитрий Гренц в 19 лет — 26 игр без набранных очков;

Алихан Асетов в 19 лет — одна игра без набранных очков;.

Еще два «лимитчика» продолжают пробиваться в состав «Барыса», хотя появилась в лиге в девятом сезоне.

Дебютный сезон:

Дмитрий Гурков в 20 лет — два матча без набранных очков;

Кирилл Панюков в 19 лет — семь (3+4) в 55 играх;.

В десятом розыгрыше состязания столичный клуб привлек 18-летнего Батырлана Муратова. Был шанс и его ровесник Саяна Данияра.

Дебютный сезон:

Батырлан Муратова в 18 лет — одна игра без набранных очков;

Саян Данияр в 18 лет — одна игра без набранных очков;.

К дебютантом можно отнести и 25-летнего Аркадия Шестакова, но мы выделим двух более юных исполнителей.

Дебютный сезон:

Максим Мусоров в 18 лет — одно (0+1) очко в 15 играх;

Артур Гатиятов в 20 лет — две игры без набранных очков;.

Таким образом, практически каждый сезон в КХЛ приводил в «Барыс» новых исполнителей. Некоторые из них определяют игровой почерк команды, а другие — только раскрываются, хотя дебютировали в молодежном возрасте. Возможно, что в следующем сезоне мы увидим дебют потенциальной звезды.