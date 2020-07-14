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12:01 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» открестился, или почему Найджел Доус оказался никому не нужен

Форвард сборной Казахстана до сих пор без клуба.

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Источник: РИА "Новости"

Российский спортивный сайт «Чемпионат.com» оценил непростую ситуацию, в которой оказался форвард сборной Казахстана по хоккею Найджел Доус.

35-летний нападающий последние два сезона провел в «Автомобилисте». В минувшем регулярном чемпионате КХЛ он набрал 50 (20+30) очков в 59 матчах, а в плей-офф отметился одной результативной передачей в пяти играх.

В межсезонье Найджела сватали в СКА, однако питерский клуб отказался от идеи подписания форварда. Также сообщалось о его возможном возвращении в «Барыс», за который он выступал с 2011 по 2018 год и набрал 376 (217+159) очков в 415 матчах.

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«Даже удивительно, что к началу тренировочных сборов нет нового контракта у Найджела Доуса. Элитный бомбардир КХЛ, который не будет со следующего чемпионата считаться легионером, до сих пор сидит без работы. Вероятно, дело в требованиях нападающего и его агента Шуми Бабаева. В минувшем чемпионате Доус был вторым по зарплате хоккеистом лиги, зарабатывая 150 миллионов рублей за сезон, но сейчас таких денег в КХЛ не заплатят даже условному Сидни Кросби — потолок зарплат как никак.

Бабаев недавно говорил, что и он, и Доус прекрасно понимают, что в нынешние времена сумма нового контракта для 35-летнего игрока будет гораздо меньшей, чем раньше, но тут важна конкретика. Скажем, 90 миллионов — это тоже значительно меньше, чем 150 миллионов, но вряд ли Найджел сейчас получит где-то даже такую зарплату. Вакансии лидеров во всех клубах, способных давать игрокам такие деньги, уже заняты, да и делать самым высокооплачиваемым хоккеистом клуба игрока в предветеранском возрасте тоже захотят немногие.

В течение межсезонья уже сорвались переходы Доуса в «Локомотив», СКА, от форварда публично открестился «Барыс», а сейчас слухи сватают Найджела в «Ак Барс». При этом тот же Бабаев утверждает, что предметного разговора еще не было, что очень странно, учитывая дату на календаре. Вряд ли в Казани, где Доус станет лишь приятным дополнением к селекции, будут долго церемониться и лучше потратят оставшиеся деньги под потолком, например, на молодых Свечникова и Хованова.

А Доус рискует остаться без клуба в тот момент, когда надо уже готовиться к чемпионату, и в итоге где-то подписаться на флажке межсезонья за гораздо меньшие деньги либо вообще уехать в Европу, где его первоначальные финансовые требования тоже вряд ли удовлетворят, — пишет издание.

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