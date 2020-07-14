«Барыс» открестился, или почему Найджел Доус оказался никому не нужен
Форвард сборной Казахстана до сих пор без клуба.
Форвард сборной Казахстана до сих пор без клуба.
Российский спортивный сайт «Чемпионат.com» оценил непростую ситуацию, в которой оказался форвард сборной Казахстана по хоккею Найджел Доус.
35-летний нападающий последние два сезона провел в «Автомобилисте». В минувшем регулярном чемпионате КХЛ он набрал 50 (20+30) очков в 59 матчах, а в
В межсезонье Найджела сватали в СКА, однако питерский клуб отказался от идеи подписания форварда. Также сообщалось о его возможном возвращении в «Барыс», за который он выступал с 2011 по 2018 год и набрал 376 (217+159) очков в 415 матчах.
«Даже удивительно, что к началу тренировочных сборов нет нового контракта у Найджела Доуса. Элитный бомбардир КХЛ, который не будет со следующего чемпионата считаться легионером, до сих пор сидит без работы. Вероятно, дело в требованиях нападающего и его агента Шуми Бабаева. В минувшем чемпионате Доус был вторым по зарплате хоккеистом лиги, зарабатывая 150 миллионов рублей за сезон, но сейчас таких денег в КХЛ не заплатят даже условному Сидни Кросби — потолок зарплат как никак.
Бабаев недавно говорил, что и он, и Доус прекрасно понимают, что в нынешние времена сумма нового контракта для 35-летнего игрока будет гораздо меньшей, чем раньше, но тут важна конкретика. Скажем, 90 миллионов — это тоже значительно меньше, чем 150 миллионов, но вряд ли Найджел сейчас получит
В течение межсезонья уже сорвались переходы Доуса в «Локомотив», СКА, от форварда публично открестился «Барыс», а сейчас слухи сватают Найджела в «Ак Барс». При этом тот же Бабаев утверждает, что предметного разговора еще не было, что очень странно, учитывая дату на календаре. Вряд ли в Казани, где Доус станет лишь приятным дополнением к селекции, будут долго церемониться и лучше потратят оставшиеся деньги под потолком, например, на молодых Свечникова и Хованова.
А Доус рискует остаться без клуба в тот момент, когда надо уже готовиться к чемпионату, и в итоге