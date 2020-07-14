В России «Барыс» назвали главной обузой для КХЛ

Источник: РИА "Новости"

Российский спортивный сайт «Чемпионат.com» порассуждал о судьбе иностранных клубов Континентальной хоккейной лиги.

Ранее сообщалось, что казахстанский «Барыс» может пропустить следующий сезон КХЛ из-за ситуации с коронавирусом в стране. Эту ситуацию прокомментировал президент лиги Алексей Морозов.

«Тут есть целый блок вопросов, решение которых мало зависит от КХЛ. «Йокерит», «Барыс», «Куньлунь», рижское и минское «Динамо» являются членами лиги, но подчиняются, прежде всего, законодательству своих государств. И если в России меры ограничения в связи с пандемией потихоньку снимаются, то в других странах ситуация может отличаться.

В Казахстане, например, в начале июля был ужесточен карантин, что помешало планам «Барыса» по проведению тренировочного сбора. Нет никаких гарантий, что дальше подобных проблем не возникнет. До сих пор не открыта граница России с Финляндией, и не факт, что свободное перемещение между странами будет разрешено к сентябрю. Это, кстати, еще один довод в пользу переноса старта чемпионата на октябрь.

Но даже если международные границы к осени полностью откроются, может остаться правило обязательного двухнедельного карантина по прибытии в другую страну. В таком случае, будет невозможно нормальное проведение всех выездных матчей с участием клубов из других государств. Или же для хоккеистов сделают исключение?

Хуже всего в коронавирусном плане обстоят дела у «Куньлуня». В Китае, где периодически фиксируются новые вспышки заболевания, процесс восстановления всех нормальных условий может серьезно затянутся. И, можно быть уверенным, даже после официального снятия всех ограничений, ехать в Поднебесную захотят немногие клубы. Все идет к тому, что «Куньлунь» большую часть следующего сезона проведет вне Китая, но пока ясности в этом вопросе нет никакой. Впрочем, как показывает опыт.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--333d9f68b176daa58744" data-vnd="333d9f68b176daa58744" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=333d9f68b176daa58744" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Авангарда», ситуацию с внезапным переездом можно решить в кратчайшие сроки — два года назад «ястребы» потеряли домашнюю арену только в середине межсезонья, но оперативно смогли найти новый стадион и к сентябрю были полностью готовы начинать турнир в Балашихе. Применительно к «Куньлуню» в качестве временного «хаба» рассматриваются географически близкие варианты — Владивосток и Красноярск.