В России «Барыс» назвали главной обузой для КХЛ
Ранее сообщалось, что казахстанский клуб может пропустить следующий сезон.
Ранее сообщалось, что казахстанский клуб может пропустить следующий сезон.
Российский спортивный сайт «Чемпионат.com» порассуждал о судьбе иностранных клубов Континентальной хоккейной лиги.
Ранее сообщалось, что казахстанский «Барыс» может пропустить следующий сезон КХЛ
«Тут есть целый блок вопросов, решение которых мало зависит от КХЛ. «Йокерит», «Барыс», «Куньлунь», рижское и минское «Динамо» являются членами лиги, но подчиняются, прежде всего, законодательству своих государств. И если в России меры ограничения в связи с пандемией потихоньку снимаются, то в других странах ситуация может отличаться.
В Казахстане, например, в начале июля был ужесточен карантин, что помешало планам «Барыса» по проведению тренировочного сбора. Нет никаких гарантий, что дальше подобных проблем не возникнет. До сих пор не открыта граница России с Финляндией, и не факт, что свободное перемещение между странами будет разрешено к сентябрю. Это, кстати, еще один довод в пользу переноса старта чемпионата на октябрь.
Но даже если международные границы к осени полностью откроются, может остаться правило обязательного двухнедельного карантина по прибытии в другую страну. В таком случае, будет невозможно нормальное проведение всех выездных матчей с участием клубов из других государств. Или же для хоккеистов сделают исключение?
Хуже всего в коронавирусном плане обстоят дела у «Куньлуня». В Китае, где периодически фиксируются новые вспышки заболевания, процесс восстановления всех нормальных условий может серьезно затянутся. И, можно быть уверенным, даже после официального снятия всех ограничений, ехать в Поднебесную захотят немногие клубы. Все идет к тому, что «Куньлунь» большую часть следующего сезона проведет вне Китая, но пока ясности в этом вопросе нет никакой. Впрочем, как показывает опыт.
«Авангарда», ситуацию с внезапным переездом можно решить в кратчайшие сроки — два года назад «ястребы» потеряли домашнюю арену только в середине межсезонья, но оперативно смогли найти новый стадион и к сентябрю были полностью готовы начинать турнир в Балашихе. Применительно к «Куньлуню» в качестве временного «хаба» рассматриваются географически близкие варианты — Владивосток и Красноярск.
Словом, иностранные клубы сейчас становятся главной «обузой» для КХЛ. Как будет налажено сообщение между