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16:49 (мск), источник: Чемпионат.com

Найджел Доус заключил однолетний контракт с «Ак Барсом»

Нападающий Найджел Доус заключил контракт с «Ак Барсом», сообщается в официальном «твиттере» пресс-службы Континентальной хоккейной лиги.

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Источник: РИА "Новости"

Соглашение с казанским клубом рассчитано на один сезон. В следующем сезоне Найджел не будет легионером в КХЛ.

35-летний игрок выступал за казахстанский «Барыс» с 2011 по 2018 год. Также играл за сборную Казахстана. Последние два сезона Доус отыграл за «Автомобилист». В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Доус записал на свой счёт 50 (20+30) очков при показателе полезности «-5» и 13 минутах штрафного времени. Нападающий проводил на площадке 18 минут 14 секунд за матч. В розыгрыше Кубка Гагарина на счету Доуса одна результативная передача при показателе полезности «-2».

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