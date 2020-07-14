Найджел Доус заключил однолетний контракт с «Ак Барсом»

Соглашение с казанским клубом рассчитано на один сезон. В следующем сезоне Найджел не будет легионером в КХЛ.

35-летний игрок выступал за казахстанский «Барыс» с 2011 по 2018 год. Также играл за сборную Казахстана. Последние два сезона Доус отыграл за «Автомобилист». В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Доус записал на свой счёт 50 (20+30) очков при показателе полезности «-5» и 13 минутах штрафного времени. Нападающий проводил на площадке 18 минут 14 секунд за матч. В розыгрыше Кубка Гагарина на счету Доуса одна результативная передача при показателе полезности «-2».