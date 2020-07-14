С КХЛ или без нее? Нужно ли «Барысу» рисковать и как помочь спорту в Казахстане

«Барыс» является старожилом лиги, он участвовал с переменным успехом во всех 12 розыгрышах. На итоговую победу, можно сказать, не претендовал, но несколько легенд подарил. Это казахстанские иностранцы Брэндон Боченски, Кевин Даллмэн и некоторые другие заметные персонажи. Появились и свои сильные исполнители — Роман Старченко, Талгат Жайлауов и Никита Михайлис.

Но сейчас клуб может пропустить сезон. Не из-за бюджета или возможной неготовности команды. Сложившая ситуация и принятые решения на государственном уровне могут изменить расписание клуба. Естественно, это будет сделано ради безопасности и здоровья граждан — как хоккеистов, так и болельщиков. Но в спортивном плане будет потерян год.

Скорее всего, пострадает сборная Казахстана, ведь если не будет хоккейного сезона в нашей стране, не будет игровой практики у кандидатов. Не смогут проявить себя потенциальные новички для первой команды. Не будет эмоций, которые дарит хоккейное сражение. Не будет ярких побед или грустных поражений.

Конечно, профессиональный спорт, это большие затраты, которые можно было направить на другие, более необходимые направления. Но есть ли момент, когда просмотр добротного хоккея у телеэкраном отвлечет от нарушения режима карантина. Свой посильный вклад, хоть и не дешевый, спортсмены вносят.

Осталось определиться с позицией. Хотим ли мы пропустить сезон, чтобы сосредоточиться на работе с населением, чтобы они соблюдали элементарные меры предосторожности, или сами следим за собой, показываем личный пример и живем по-новому. Но с миром профессионального спорта, ведь тогда мы уже остановим коронавирус.

Начинать нужно с себя, чтобы дать молодым казахстанцам проявиться. Будь то хоккей или художественная гимнастика. Отсутствие «Барыса» в КХЛ не катастрофа, но и плюсом это не будет. Вы готовы помочь клубу сыграть в главной лиге континента? В футболе нашли выходи из ситуации, а в хоккее?