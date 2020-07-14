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17:50 (мск), источник: Vesti.kz

«Будет заявлен как казахстанец». Российский клуб прокомментировал подписание Доуса

Генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов прокомментировал подписание контракта с форвардом сборной Казахстана Найджелом Доусом.

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О переходе Доуса казанцы объявили сегодня, 14 июля. Соглашение рассчитано на один год.

«Доус — очень опытный игрок и большой мастер, который в каждом из шести последних сезонов набирал больше 50 очков. Он усилит наше большинство, которое в прошлом году сработало не так, как нам хотелось.

Вместе с Найджелом мы получаем две полноценные спецбригады, а также лидера атаки в равных составах. В новом сезоне Доус будет заявлен по казахстанскому паспорту, благодаря чему он не будет считаться легионером в КХЛ, — цитирует Якубова официальный сайт клуба.

Последние два сезона Доус провел в «Автомобилисте». В минувшем регулярном чемпионате КХЛ он набрал 50 (20+30) очков в 59 матчах, а в плей-офф отметился одной результативной передачей в пяти играх.

С 2011 по 2018 год Доус выступал за «Барыс». Он набрал 376 (217+159) очков в 415 матчах и до сих пор остается лучшим снайпером в истории казахстанского клуба, идет вторым в списке бомбардиров и третьим среди ассистентов.

За девять сезонов в КХЛ в активе Доуса 501 (267+234) балл в 547 играх. Он — третий снайпер и пятый бомбардир в истории лиги.

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