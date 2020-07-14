Форвард национальной сборной Александр Павлович продолжит играть в минском «Динамо»

Для него это будет десятый сезон в этой лиге. Всего же за «Динамо» в КХЛ воспитанник гродненского хоккея провел 345 матчей, в которых набрал 68 (34+34) очков. В минувшем сезоне он записал на свой счет 52 встречи с показателем 11 (7+4) очков.

Александр Павлович регулярно вызывается в сборную Беларуси. В ее составе он четырежды участвовал в чемпионатах мира, где провел 26 матчей и принес команде 10 (6+4) очков.