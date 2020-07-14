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18:40 (мск), источник: БЕЛТА

Форвард национальной сборной Александр Павлович продолжит играть в минском «Динамо»

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Форвард сборной Беларуси по хоккею Александр Павлович подписал однолетний контракт с минским «Динамо», сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусской команды, выступающей в КХЛ.

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Для него это будет десятый сезон в этой лиге. Всего же за «Динамо» в КХЛ воспитанник гродненского хоккея провел 345 матчей, в которых набрал 68 (34+34) очков. В минувшем сезоне он записал на свой счет 52 встречи с показателем 11 (7+4) очков.

Александр Павлович регулярно вызывается в сборную Беларуси. В ее составе он четырежды участвовал в чемпионатах мира, где провел 26 матчей и принес команде 10 (6+4) очков.

Сегодня хоккеисты минского «Динамо» начали подготовку к новому сезону. В ближайшее время команда будет работать в режиме трехразовых тренировок. В связи с противоэпидемиологическими мерами решено изолировать команду на время учебно-тренировочных сборов. Проживать спортсмены будут в закрытом загородном комплексе, а тренироваться на «Минск-Арене» при ограниченном доступе посторонних. В связи с пандемией коронавируса план подготовки минчан, опубликованный ранее, будет скорректирован. Отменены запланированные спарринги с челябинским «Трактором» и международный турнир в Нур-Султане. Прорабатываются другие варианты проведения предсезонных товарищеских матчей.

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