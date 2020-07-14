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19:00 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» объявил задачу на следующий сезон КХЛ

В следующем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) перед «Барысом» стоит задача выйти в плей-офф. Об этом в интервью AllHockey.ru сообщил генеральный менеджер клуба Вячеслав Белан.

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Последние два сезона «Барыс» становился победителем дивизиона Чернышева, занимал второе место в Восточной конференции и успешно проходил стартовый раунд Кубка Гагарина.

«Основная задача — попадание в плей-офф. Ребята почувствовали игру, так что будем ставить только самые высокие цели», — сказал Белан.

Сезон-2020/21 КХЛ ориентировочно планирует начать 2 сентября. В нем «Барыс» выступит под руководством нового тренера — казахстанца Юрия Михайлиса, который сменил белоруса Андрея Скабелку, ушедшего в «Локомотив».

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