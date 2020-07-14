«Барыс» объявил задачу на следующий сезон КХЛ
В следующем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) перед «Барысом» стоит задача выйти в
В следующем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) перед «Барысом» стоит задача выйти в
Последние два сезона «Барыс» становился победителем дивизиона Чернышева, занимал второе место в Восточной конференции и успешно проходил стартовый раунд Кубка Гагарина.
«Основная задача — попадание в
Сезон-2020/21 КХЛ ориентировочно планирует начать 2 сентября. В нем «Барыс» выступит под руководством нового тренера — казахстанца Юрия Михайлиса, который сменил белоруса Андрея Скабелку, ушедшего в «Локомотив».