«Барыс» объявил задачу на следующий сезон КХЛ

Последние два сезона «Барыс» становился победителем дивизиона Чернышева, занимал второе место в Восточной конференции и успешно проходил стартовый раунд Кубка Гагарина.

«Основная задача — попадание в плей-офф. Ребята почувствовали игру, так что будем ставить только самые высокие цели», — сказал Белан.