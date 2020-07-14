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21:08 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: КХЛ потребует от «Йокерита» перенести игры в Россию

ХЕЛЬСИНКИ, 14 июл — РИА Новости. Руководство Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) потребует от финского клуба «Йокерит» перенести игры и тренировки команды в Россию, так как в ближайшее время границы стран останутся закрытыми, сообщает газета Ilta-Lehti со ссылкой на несколько источников.

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Источник: Спорт РИА Новости

«Российский источник Ilta-Lehti не думает, что “Йокерит” сыграет в КХЛ в следующем сезоне. Рижское “Динамо” и “Куньлунь Ред Стар” уже были проинформированы о том, что единственный вариант — перенести игры команды в Россию. В противном случае они не смогут играть в сезоне, потому что границы не будут открыты в ближайшее время», — пишет издание.

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«КХЛ окажет давление на “Йокерит”, чтобы они сыграли все свои матчи в России. Одним из теоретических вариантов было бы обосноваться в Санкт-Петербурге», — сообщил изданию другой источник.

По данным финской газеты, рижское «Динамо» и китайский «Куньлунь» планируют переехать в Подмосковье.

Официальная позиция финского клуба остаётся без изменений. «Мы готовимся нормально играть домашние игры в Хельсинки. Никакого другого плана на данный момент нет», — сообщил изданию менеджер по связям с общественностью «Йокерита» Ииро Кеурулайнен.

Новый сезон КХЛ должен стартовать 2 сентября, при этом данная дата была объявлена предварительной.

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